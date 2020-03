“Operación retorno”: Cancillería coordina con aerolíneas nacionales vuelos para traer a chilenos varados en el extranjero

El destino de los chilenos varados en diversos países, producto del estado de emergencia que se ha decretado en decenas de naciones por el coronavirus y que ha generado el cierre de fronteras, es una de las preocupaciones que concentra la atención del gobierno. En este sentido, el canciller Teodoro Ribera anunció que están coordinando con las aerolíneas nacionales el regreso de estas personas.

El ministro de Relaciones Exteriores especificó que “desde Río de Janeiro queremos concentrar a los chilenos que están en Brasil que nuevamente tomen contacto con la línea aérea, porque vamos a organizar un retorno desde Río de Janerio. Luego, los que están en República Dominicana, queremos traer a las personas desde Punta Cana”.

Dijo que para quienes se encuentren en Estados Unidos, “queremos traer a las personas hoy día que están en el aérea circundante desde Miami”. Y que “la gente que esta en Oceanía que requiere volver a Chile, va a haber un avión Latam que va a traer a los chilenos que están en ese entorno desde Sydney”.

Según el titular de la cartera, “esta es una tremenda operación de evacuación que se esta realizando con las compañías, esto demanda mucho trabajo necesitamos la colaboración de las personas. Las personas no pueden inscribirse y luego no llegar al lugar donde tienen que embarcarse”.

Lo anunciado por Ribera va en la misma línea de lo que ya se hizo con algunos chilenos varados en Perú. En esos casos, Cancillería coordinó con Latam tres aviones, en las rutas de Lima y Cuzco. Uno de esos vuelos se concretó ayer y trajo a 190 chilenos.

Según la Junta de Aeronáutica Civil, hasta el mediodía había alrededor de 1.700 personas inscritas, aunque se estaba chequeando la lista pues posiblemente había personas inscritas dos veces.

Hasta ayer, Latam estimaba que cerca de 10 mil residentes que están viajando no habían vuelto. Es el caso de Catalina Hidalgo, quien se encuentra en Guayaquil junto a tres amigos y llevan días intentando regresar a Chile sin éxito. Creó un grupo de WhatsApp con chilenos que se encuentran en su situación y asegura que en total son 60 los compatriotas en el chat que buscan retornar.

“Somos cuatro estudiantes que vinimos de vacaciones. Nos dirigimos al consulado hace tres días y el consulado no nos dio respuesta, dijo que no nos podía ayudar, que podía tramitar un chárter pero que si lo hacía US$ 1.000 cada pasaje. Recurrimos a Lan, tampoco nos dieron solución, querían cobrarnos unas tarifas excesivas para cambiar un pasaje”, dijo Hidalgo.