Operativo contra organización criminal “Los Pulpos”: tres sujetos fueron detenidos en Perú

En la operación denominada “Trujillo”, la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Ministerio Público y Gendarmería, y con colaboración del Ejecutivo, realizó la detención de 34 personas vinculadas con la organización criminal “Los Pulpos” en el mes de enero.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; junto al director general (S) de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica; el subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Contra el Crimen Organizado; el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y el fiscal Alberto Ríos, de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, se refirieron a la situación de captura de los sujetos.

El subprefecto Sepúlveda informó que, en total, se han detenido 50 personas relacionadas con la organización criminal “Los Pulpos” , y que de estas, 34 fueron en el periodo investigativo del último operativo realizado en el mes de enero.

Dentro de los sujetos detenidos, existen algunos líderes, brazos operativos y testaferros. Además, detallaron que del total de 50 sujetos vinculados a la banda criminal, 27 de ellos tenían permanencia definitiva en el país.

Ante el último de los operativos, la PDI indicó que tres de los detenidos se encontraban prófugos de la justicia en la ciudad de Barranca, Perú. La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la PNP fueron quienes lograron su detención, por los delitos de Asociación Criminal y Extorsión, además de una notificación roja.

“Los Pulpos”

El fiscal Alberto Ríos detalló información sobre la banda, donde indicó que es una organización criminal nacida en los años 90 en Perú, y que en los 2000 se dedicó a expandirse con una nueva generación.

El líder se encuentra prófugo en Bolivia, y en Chile operaban durante el año 2021, y las policías iniciaron su investigación en 2023.

“Estas facciones operaban de la misma forma que operan ‘Los Pulpos’, mediante un control territorial principalmente en las comunas de Independencia y Recoleta, extorsionando a víctimas efectivamente de origen peruano a propósito del conocimiento que estas víctimas tienen de este fenómeno de las extorsiones muy extendido en el país de Perú”, precisó el persecutor.

Añadiendo que “a propósito de estas extorsiones, estos sujetos conseguían disposiciones patrimoniales de sus víctimas de manera periódica y reiterada, y las víctimas que no querían pagar ejercían violencia en contra de ellas, ya sean amenazas o los delitos ya comentados como disparos injustificados e incendios”.