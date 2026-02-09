SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Operativo contra organización criminal “Los Pulpos”: tres sujetos fueron detenidos en Perú

    El subprefecto Sepúlveda informó que, en total, se han detenido 50 personas relacionadas con la organización criminal y que de estas, 34 fueron en el periodo investigativo del último operativo realizado en el mes de enero.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    En la operación denominada “Trujillo”, la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Ministerio Público y Gendarmería, y con colaboración del Ejecutivo, realizó la detención de 34 personas vinculadas con la organización criminal “Los Pulpos” en el mes de enero.

    El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero; junto al director general (S) de la PDI, prefecto general Ricardo Gatica; el subprefecto Cristián Sepúlveda, jefe de la Brigada Contra el Crimen Organizado; el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, y el fiscal Alberto Ríos, de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, se refirieron a la situación de captura de los sujetos.

    El subprefecto Sepúlveda informó que, en total, se han detenido 50 personas relacionadas con la organización criminal “Los Pulpos”, y que de estas, 34 fueron en el periodo investigativo del último operativo realizado en el mes de enero.

    Dentro de los sujetos detenidos, existen algunos líderes, brazos operativos y testaferros. Además, detallaron que del total de 50 sujetos vinculados a la banda criminal, 27 de ellos tenían permanencia definitiva en el país.

    Ante el último de los operativos, la PDI indicó que tres de los detenidos se encontraban prófugos de la justicia en la ciudad de Barranca, Perú. La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y el Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la PNP fueron quienes lograron su detención, por los delitos de Asociación Criminal y Extorsión, además de una notificación roja.

    “Los Pulpos”

    El fiscal Alberto Ríos detalló información sobre la banda, donde indicó que es una organización criminal nacida en los años 90 en Perú, y que en los 2000 se dedicó a expandirse con una nueva generación.

    El líder se encuentra prófugo en Bolivia, y en Chile operaban durante el año 2021, y las policías iniciaron su investigación en 2023.

    “Estas facciones operaban de la misma forma que operan ‘Los Pulpos’, mediante un control territorial principalmente en las comunas de Independencia y Recoleta, extorsionando a víctimas efectivamente de origen peruano a propósito del conocimiento que estas víctimas tienen de este fenómeno de las extorsiones muy extendido en el país de Perú”, precisó el persecutor.

    Añadiendo que “a propósito de estas extorsiones, estos sujetos conseguían disposiciones patrimoniales de sus víctimas de manera periódica y reiterada, y las víctimas que no querían pagar ejercían violencia en contra de ellas, ya sean amenazas o los delitos ya comentados como disparos injustificados e incendios”.

    Más sobre:Los PulposPDIDetenidosPerú

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    “De ninguna forma afecta la candidatura” de Bachelet: la respuesta de Cancillería por la deuda con la ONU

    Lo más leído

    1.
    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    Valencia y concepto de “gobierno de emergencia” de Kast: “La realidad chilena en materia criminal sí cambió”

    2.
    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    3.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    4.
    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    Canibalismo en la celda N°20: el homicidio que remeció la cárcel de La Serena

    5.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    ¿Cuándo es Semana Santa? Corresponde a los próximos feriados y primer fin de semana largo del año

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 8 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    Las promociones para celebrar el Día de la Pizza este lunes

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje
    Chile

    El equipo que arma Pérez Mackenna para su Cancillería y la ronda de reuniones para preparar su aterrizaje

    Boric retoma su tono más duro: cuestiona a Kast por discurso en Bruselas y vuelve a acusar a la UDI de trabar sala cuna

    Servicios del Estado en rebeldía: Contraloría apercibe a cinco instituciones por no dar inicio a sumarios contra 96 funcionarios públicos

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP
    Negocios

    CMF emite nuevas pólizas y normativa que incorpora la Ley Jacinta en el SOAP

    SII se querella contra empresarios chinos de Valdivia por uso de facturas falsas

    Otra emergencia para el nuevo gobierno

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U
    El Deportivo

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    El enojo de Jaime García tras el duelo entre Huachipato y la U: “¿Tú crees que alguien va a venir a quemar algo acá?"

    Malinin y su mortal hacia atrás: el salto prohibido durante 50 años que le da el oro a Estados Unidos en los JJOO de Invierno

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Michael Jackson y Prince? En qué lugar se inscribe el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    Todo lo que se sabe del regreso de Brad Pitt como Cliff Booth en el spin-off de Había Una Vez… en Hollywood

    Muere el destacado poeta chileno Germán Carrasco

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.
    Mundo

    Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante el Congreso de EE.UU.

    La dura condena contra Jimmy Lai, el símbolo de la persecución contra la oposición política en Hong Kong

    La Justicia de Hong Kong condena a 20 años de cárcel al magnate de los medios Jimmy Lai

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre