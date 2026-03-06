SUSCRÍBETE
    Nacional

    Operativo de despeje de comercio irregular en las afueras del penal Santiago 1 desata disturbios: se reporta un detenido

    La acción consistió en la fiscalización de toldos azules instalados a las afueras de la cárcel y en el decomiso de parte de los productos que se comercializan de manera irregular.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Santiago 1 de julio 2025. Carabineros y funcionarios municipales de la comuna De Santiago realiza un operativo de seguridad en barrio meiggs. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una serie de disturbios ocurrieron durante la jornada de este viernes en las inmediaciones del Centro Penitenciario Santiago 1 el marco de un operativo de despeje del comercio irregular liderado por la Municipalidad de Santiago y Carabineros de Chile.

    Según detalló el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, el operativo consistió en la fiscalización de toldos azules instalados a las afueras de Santiago 1 y en el decomiso de parte de los productos que se comercializan de manera irregular. Además, detalló que “ha habido una reacción violenta de parte de los comerciantes y de su entorno, razón por la cual ha tenido que proceder Carabineros”.

    Durán precisó que se desataron disturbios a las afuera del centro penitenciario, donde los comerciantes ambulantes lanzaron “objetos contundes” como piedras y botellas a los uniformados encargados del operativo. En ese sentido, constataron la detención de una persona debido a que “agredió violentamente a Carabineros lanzando proyectiles de gruesa envergadura”.

    Sobre el operativo destacó que “esto es parte de un esfuerzo y de un compromiso por restablecer la seguridad en toda la Región Metropolitana. Así como hemos operado en Meiggs, en Franklin, en todos los centros urbanos estratégicos, este es un lugar particularmente sensible”.

    En tanto, el director de seguridad de la Municipalidad de Santiago, Arturo Urrutia, adelantó que el operativo seguirá durante la próxima semana.

