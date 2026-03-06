Operativo de despeje de comercio irregular en las afueras del penal Santiago 1 desata disturbios: se reporta un detenido

Santiago 1 de julio 2025. Carabineros y funcionarios municipales de la comuna De Santiago realiza un operativo de seguridad en barrio meiggs. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Una serie de disturbios ocurrieron durante la jornada de este viernes en las inmediaciones del Centro Penitenciario Santiago 1 el marco de un operativo de despeje del comercio irregular liderado por la Municipalidad de Santiago y Carabineros de Chile.

Según detalló el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, el operativo consistió en la fiscalización de toldos azules instalados a las afueras de Santiago 1 y en el decomiso de parte de los productos que se comercializan de manera irregular. Además, detalló que “ha habido una reacción violenta de parte de los comerciantes y de su entorno, razón por la cual ha tenido que proceder Carabineros”.

Durán precisó que se desataron disturbios a las afuera del centro penitenciario, donde los comerciantes ambulantes lanzaron “objetos contundes” como piedras y botellas a los uniformados encargados del operativo. En ese sentido, constataron la detención de una persona debido a que “agredió violentamente a Carabineros lanzando proyectiles de gruesa envergadura”.

Sobre el operativo destacó que “esto es parte de un esfuerzo y de un compromiso por restablecer la seguridad en toda la Región Metropolitana. Así como hemos operado en Meiggs, en Franklin, en todos los centros urbanos estratégicos, este es un lugar particularmente sensible”.