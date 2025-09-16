Detienen a dos policías peruanos por ingreso de ketamina a través de Chacalluta

La carga fue encontrada en un automóvil conducido por un miembro de la Policía Nacional de Perú. Foto: Fiscalía de Arica.

Cinco ciudadanos peruanos, incluyendo a dos miembros activos de la Policía Nacional de Perú (PNP), fueron detenidos la madrugada de este martes en Arica por personal de la PDI, tras encontrarse en su poder más de 11 kilos de ketamina.

Esto, en el marco de una investigación realizada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, para detectar vehículos que ingresan droga desde el vecino país a través del complejo Chacalluta.

En ese contexto, un vehículo que entró durante la madrugada por el paso fronterizo, y que fue perfilado como sospechoso, fue controlado en otro sector de la capital regional, específicamente en Av. Capitán Ávalos, el nombre que adopta la Ruta 5 Norte en su paso por la ciudad.

Este era conducido por un ciudadano peruano, miembro de la policía de ese país, y en su interior se encontraron ocultos varios paquetes que contenían, en total, 11,6 kilos de ketamina.

Vinculado a esta primera detención, la PDI fiscaliza a un segundo vehículo en el que se trasladaban otros cuatro ciudadanos peruanos, incluyendo tres civiles y otro funcionario activo de la PNP, todos los cuales fueron detenidos.

Al respecto, el fiscal jefe de la Fiscalía de Arica, Anatole Larrabeiti, explicó que en el marco de las indagatorias “se pudo observar el ingreso de dos vehículos que se habían perfilado previamente, dentro de un marco de investigación de posibles transportes vehiculares que ingresaban remesas de drogas al interior del territorio”.

Aunque la droga fue hallada en el primer automóvil fiscalizado, el persecutor afirmó que “los vehículos estaban vinculados entre sí, lo cual pudo verificarse con las primeras indagatorias”.

Los cinco detenidos pasarán este miércoles a control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica.