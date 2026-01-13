Operativo en Puerto Montt: siete funcionarios de Gendarmería son detenidos y serán formalizados por cohecho

Durante la mañana de este martes, siete gendarmes y un civil fueron detenidos en la región de Los Lagos en el marco de la “Operación Torreón”, cuyo fin fue desbaratar una red de cohecho al interior de la principal cárcel de la zona en Puerto Montt. Dos de los funcionarios eran parte de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP).

El inspector jefe de la región policial de Los Lagos, Sergio Alvear, informó que el operativo, coordinado entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Fiscalía y Gendarmería de Chile, se enmarca en una investigación por los delitos de cohecho, asociación criminal y lavado de activos.

De acuerdo con Alvear, los funcionarios de Gendarmería se dedicaban a facilitar el ingreso de elementos prohibidos, como celulares, alimento y drogas , al Complejo Penitenciario de Alto Bonito en Puerto Montt.

Asimismo, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, destacó que la investigación, liderada por la Unidad de Análisis Criminal, data desde finales de 2023 y valoró la coordinación de las instituciones para ejecutar el operativo.

“La colaboración de Gendarmería y el trabajo de la PDI hicieron que el día de hoy tengamos este resultado con ocho personas detenidas. Esto permite dar un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en la región y que estamos tratando que no terminen asentándose en Los Lagos”, sostuvo la fiscal.