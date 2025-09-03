Operativo en fábrica clandestina de cigarros en Villa Alemana: incautan máquina y 1.200 kilos de tabaco
Intervención se realizó en base a una indagatoria de la Fiscalía Occidente en coordinación con Carabineros y el SII.
Efectivos del OS.9 de Carabineros intervinieron una fábrica clandestina de cigarros que contaba con maquinaria especializada para producir a nivel industrial.
El personal uniformado realizó el despliegue en coordinación con la la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente y el Servicio de Impuestos Internos colaboró con la indagatoria.
La acción permitió incautar cerca de 1.200 kilos de tabaco que iba a ser procesado.
Esta investigación surge en 2024, asociada a la detección de una fábrica ubicada en Pudahuel, destinada a la elaboración de cigarrillos ilegales, que eran comercializados en ferias libres.
La máquina principal destinada a la fabricación de los cigarros fue encontrada en el operativo que se concretó este martes en la Región de Valparaíso.
También se encontró materia prima para producir cigarros falsificados, imitando a conocidas marcas comercializadas en Chile.
Carabineros incautó 100 cajas con 120 kilos de tabaco cada una y una máquina industrial con la que se podrían fabricar 6 millones de cajetillas.
El mayor Jorge Guzmán del OS.9, detalló que la semana pasada ya había incautaciones asociadas al arte de las cajetillas y este operativo constituyó un golpe a la cadena logística de la organización criminal.
Todo esto fue retirado de la parcela en la que funcionaba la empresa, y se continúa la investigación para dar con los responsables y establecer la ruta de comercialización ilegal.
