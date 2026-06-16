Operativo nacional de seguridad deja más de mil detenidos, incauta cerca de 13 kilos de droga y realiza más de 27 mil controles

Este martes el Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI), dieron a conocer los resultados consolidados de un operativo nacional desarrollado durante la jornada de ayer lunes con servicios policiales orientados a reforzar la presencia en terreno, realizar controles y fiscalizaciones, detener a personas en situación de flagrancia o con órdenes pendientes y efectuar procedimientos migratorios.

Según los datos entregados por dichas instituciones, durante el operativo se informaron 1.019 detenciones y arrestos. Carabineros registró 491 detenidos, mientras que la PDI informó 528 detenidos y arrestados.

Del total informado, 344 detenciones correspondieron a situaciones de flagrancia y 498 a órdenes vigentes u órdenes de detención. La PDI registró, además, 177 arrestos, cuatro de ellos por homicidio.

Además, durante la jornada se efectuaron 27.571 controles y fiscalizaciones. La cifra considera 26.103 controles preventivos y 568 fiscalizaciones desarrolladas por Carabineros, además de 900 fiscalizaciones de extranjeros efectuadas por la PDI.

Asimismo, el despliegue permitió decomisar o incautar 13,227 kilos de droga : 3,357 kilos informados por Carabineros y 9,87 kilos por la PDI. A ello se sumaron 44 unidades de otra droga y una planta de marihuana.

Con todo, ambas policías dieron cuenta del retiro de 132 vehículos, 41 armas de distintos tipos, incluidas armas blancas y de fuego, y 49 municiones. En resumen, Carabineros retiró 122 vehículos —62 automóviles, 54 motocicletas y seis camionetas—, mientras que la PDI incautó otros diez.

Con ello, también se registraron 95 detenidos por infracciones a la Ley de Drogas y 18 por infracciones a la Ley de Armas. La PDI reportó, además, cuatro detenidos por homicidio, 13 por delitos sexuales y nueve por robos con intimidación o violencia.

En materia migratoria, la PDI fiscalizó a 900 extranjeros y detectó 203 infractores : 101 por ingreso a través de pasos no habilitados y 102 por otras infracciones. También notificó 43 expulsiones e informó tres expulsiones para materializar.

Finalmente, tanto el ministerio como las instituciones policiales reforzaron que estos operativos forman parte del trabajo conjunto para prevenir delitos y avanzar en el combate a la inseguridad.