Orrego afirma que declaró voluntariamente, insiste en que no hay desvío de dinero a su campaña y acusa “aprovechamiento”

Tras comparecer ante la Fiscalía Oriente por la investigación que lo tiene como imputado por su presunta responsabilidad en un delito de fraude al fisco, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, insistió en que no hubo uso de dineros de la repartición que encabeza en la campaña que lo llevó a ser reelecto el año pasado.

La declaración estaba originalmente pactada para el jueves 19 de junio.

“Por temas de agenda, concordamos que fuera hoy”, precisó la autoridad regional.

La indagatoria del Ministerio Público se abrió ante antecedentes de la Contraloría que cuestionan la contratación de un coaching directivo por parte del GORE, por más de $30 millones, con contenidos que aludían explícitamente a la contienda electoral.

Este lunes, en diligencias encabezadas por la fiscal Constanza Encina, efectivos del OS7 de Carabineros incautaron el teléfono y el celular de Orrego.

Según el gobernador, él voluntariamente accedió a la incautación de este lunes y la declaración de este martes.

“Tal como lo hemos dicho desde el inicio de esta investigación, nuestra voluntad es colaborar y con absoluta disposición tanto con la Contraloría General de la República como con el Ministerio Público para esclarecer todo lo relativo al informe de la primera. Por eso que hoy día he venido voluntariamente a declarar ante la fiscal que lleva el caso y a entregarle un conjunto de antecedentes que esperamos puedan demostrar a la brevedad que siempre hemos actuado correctamente y con apego a derecho”, dijo Orrego a la prensa que lo esperaba fuera de las dependencias del Ministerio Público en Las Condes a eso de las 14.00 horas.

Sede de la Fiscalía Oriente en Las Condes JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Sobre la incautación de los aparatos electrónicos, aseguró que “en ningún caso” se ejecutó producto de una orden judicial y no existió orden de entrada y registro o allanamiento, ya que él accedió a poner esos elementos a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, cuestionó la ofensiva del Partido Republicano para destituirlo, apuntando al candidato presidencial de la tienda opositora, el exdiputado José Antonio Kast.

“Quiero señalar lo siguiente, que lo he dicho desde el día uno, aquí no se ha destinado ningún peso público en el financiamiento de mi campaña la cual yo financié con préstamos públicos que además fueron debidamente rendidos al Servel. Y en segundo lugar quiero decir que sigo denunciando la actitud de aprovechamiento político de los consejeros regionales de José Antonio Kast que insisten en pedirme de institución cuando hay una investigación en curso y no hay ninguna acusación en mi contra”, sostuvo.