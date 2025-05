Orrego arremete contra empresa aseguradora y le exige la restitución inmediata de más de mil millones por garantías de ProCultura

En el marco del caso ProCultura, el gobernador regional de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al conflicto legal que mantiene con la empresa Aseguradora Porvenir S.A. (Aspor) por el cobro de cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación que lideraba Alberto Larraín.

Las pólizas, por un total superior a 31 mil UF, equivalentes a más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE tras el término anticipado del proyecto de prevención del suicidio Quédate.

Esta jornada la empresa emitió una declaración en la que asegura que “no es efectivo” que negaran pagos. Además, recalcó que son una institución regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que “a la fecha, la compañía ha sido un actor relevante en el aseguramiento de más de 4 mil programas sociales, sin ningún inconveniente”.

Bajo este marco, Orrego en compañía de las distintas bancadas del Consejo Regional Metropolitano, emplazó -mediante un punto de prensa- a la aseguradora, exigiendo la restitución inmediata de los más de mil millones de pesos de dicho programa.

“Nosotros sostenemos que la compañía de seguro Aspor ha actuado de mala fe y también de manera ilegal, por eso le queremos reiterar el llamado para que pague la indemnización al gobierno de Santiago. Creemos que es fundamental que la compañía haga pago de esto ahora y no siga dilatando esto en tribunales como lo ha hecho durante este último año y medio”, comenzó diciendo la autoridad regional.

En esa línea, Orrego agregó: “Quiero poner un antecedente adicional que la gente no sabe. No solamente Aspor firmó contrato con Procultura a fines del 2022, lo renovó en octubre de 2023, todas las pólizas. Es decir, ellos no pueden señalar que tienen duda de la existencia de un convenio o de un programa si ellos mismos renuevan la póliza de un seguro en medio del escándalo de las fundaciones”.

Dicho eso, recalcó: “Por eso hacemos un llamado a la Asociación de Aseguradores que se pronuncie. Esto no es una pelea entre el Gobierno de Santiago y la aseguradora Aspor, lo que está en juego es la fe pública”.

No solo eso, Orrego amplió el llamado a todas las entidades públicas para que “no acepten ninguna póliza de seguro” de esta compañía que “no ha estado a la altura ni de la ley ni de la fe pública” .

Para finalizar, el gobernador advirtió que van a “seguir luchando hasta que Aspor cumpla con la ley y pague”.