“Otra trágica pérdida en días complejos”: Kast lamenta muerte de comandante de Bomberos que combatía incendio en Litueche

El Presidente electo, José Antonio Kast, lamentó este lunes la muerte del comandante de Bomberos de Litueche, que combatía un incendio forestal en esa comuna de la Región de O’Higgins, el que ya ha destruido 50 hectáreas.

Durante la jornada y en medio del combate de la emergencia, Luis Antonio Becerra Pino, perdió la vida tras sufrir complicaciones de salud. De acuerdo a la información preliminar, el voluntario sufrió un paro cardiorrespiratorio que resultó mortal, pese a los esfuerzos médicos.

Ante lo anterior, Kast lamentó la muerte de Becerra a través de sus redes sociales.

“Otra trágica pérdida para Bomberos de Chile en medio de días complejos en el combate a los incendios forestales en nuestro país”, señaló el próximo jefe de Estado en su cuenta de X.

El republicano agregó: “Un fuerte abrazo a la familia del comandante Becerra, sus compañeros y amigos”.