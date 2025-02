Pablo Allard y rol del gobierno por inminente desalojo en toma de San Antonio: “Hasta ahora no hemos visto ningún plan”

En entrevista en radio Infinita la mañana de este lunes, Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, abordó la situación en San Antonio, ante el inminente desalojo de la toma en que viven cerca de 11 mil personas.

Este lunes se debe desarrollar en el Ministerio de Vivienda una reunión con la participación del titular del ramo, Carlos Montes, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, y otros personeros de gobierno, con los dueños del paño de 250 hectáreas ocupado.

El ministro Montes, está dialogando con los propietarios del terreno, en paralelo a un trabajo con los habitantes de la toma para evitar el desalojo que se debe concretar el 27 de febrero por una orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que fue ratificada por la Corte Suprema. La solución planteada es la compra por medio de la conformación de cooperativas a las que se han asociado casi 2000 familias.

“No vamos a tener una solución definitiva”

“Aquí expectante a esta reunión crucial que va a tener el ministro y el subsecretario con los propietarios del terreno para ver cómo se resuelve este tema aunque no se ve ninguna solución ni fácil ni buena ni permanente. Tengo fe a que no se va a producir un desalojo violento pero no le tengo fe desde el punto de vista de que no vamos a tener una solución definitiva”, indicó Allard.

El experto urbanista, columnista de La Tercera, explicó que se debe realizar la caracterización socioeconómica de los habitantes de la ocupación.

“Hay personas que se han aprovechado del sistema”

“Lo primero que tenemos que hacer aquí es caracterizar la toma, y eso lo ha hecho el ministerio, espero. Hasta ahora no hemos conocido ningún plan, ninguna caracterización, etcétera. Aquí sí hay familias que requieren de una vivienda con urgencia, hay adultos mayores, hay menores, pero también hay personas que se han aprovechado del sistema”, advirtió.

Allard afirmó que Atisba, la consultora Iván Poduje, constató en sus análisis evidencia de que “hubo ‘narcolotificadores’, o sea, empresas ilegales que entraron con bulldozers, que hicieron subdivisiones, que vendieron a estas familias estos terrenos, aprovechándose de su desesperación y hay muchas personas que tienen su vivienda y que ven aquí una oportunidad de un negocio”.

“Entonces hay que claramente, por así decirlo, hacer un plan. Y hasta ahora no hemos visto ningún plan, lo único que hemos visto es que se van a sentar a conversar y que están pidiendo a las familias que armen cooperativas para comprar el terreno”, planteó.