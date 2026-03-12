Pablo Larraín Aguirre es designado nuevo director de los SLEP

Pablo Larraín Aguirre es designado nuevo director de la Dirección de Educación Pública de Chile.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, nombró a Pablo Larraín Aguirre como director de la Dirección de Educación Pública de Chile (DEP) durante este jueves.

La DEP, servicio encargado de dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Educación Pública a través de la creación y acompañamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), anunció la designación a través de sus redes sociales y señaló que “trabajaremos por mejores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños, jóvenes y adultos“.

En su primer día como jefa de cartera de Educación, Arzola designó a Larraín en reemplazo de Rodrigo Egaña, quien ejercía el cargo de director desde mayo de 2024 hasta 2027.

Sin embargo, la nueva administración del Mineduc había trasparentado la intención de realizar este cambio, haciendo uso de las facultades legales disponibles. Ante esto, se aplicó un procedimiento previo al cambio de mando para agilizar la tramitación ante Contraloría y, de esta forma, asegurar la continuidad en la conducción del servicio.

Larraín es licenciado en Humanidades y Educación de Universidad Adolfo Ibáñez. Además, tiene un magíster en Business Administration y gestión y dirección escolar de la Universidad del Desarrollo (UDD).

Se desempeñó como Seremi de Educación de la Región de O’Higgins entre 2011 y 2014. Fue jefe del Departamento de Educación de Paine y desde 2019 es director ejecutivo de la Fundación Belén Educa.

Larraín hereda la institución en un contexto de implementación del nuevo sistema de educación pública que reemplaza gradualmente a la administración municipal de los colegios.