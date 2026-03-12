SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Pablo Larraín Aguirre es designado nuevo director de los SLEP

    La ministra de Educación nombró a Larraín en reemplazo de Rodrigo Egaña, quien ejercía el cargo de director desde mayo de 2024.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Pablo Larraín Aguirre es designado nuevo director de la Dirección de Educación Pública de Chile.

    La ministra de Educación, María Paz Arzola, nombró a Pablo Larraín Aguirre como director de la Dirección de Educación Pública de Chile (DEP) durante este jueves.

    La DEP, servicio encargado de dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Educación Pública a través de la creación y acompañamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), anunció la designación a través de sus redes sociales y señaló que “trabajaremos por mejores oportunidades de aprendizaje para niñas, niños, jóvenes y adultos“.

    En su primer día como jefa de cartera de Educación, Arzola designó a Larraín en reemplazo de Rodrigo Egaña, quien ejercía el cargo de director desde mayo de 2024 hasta 2027.

    Sin embargo, la nueva administración del Mineduc había trasparentado la intención de realizar este cambio, haciendo uso de las facultades legales disponibles. Ante esto, se aplicó un procedimiento previo al cambio de mando para agilizar la tramitación ante Contraloría y, de esta forma, asegurar la continuidad en la conducción del servicio.

    Larraín es licenciado en Humanidades y Educación de Universidad Adolfo Ibáñez. Además, tiene un magíster en Business Administration y gestión y dirección escolar de la Universidad del Desarrollo (UDD).

    Se desempeñó como Seremi de Educación de la Región de O’Higgins entre 2011 y 2014. Fue jefe del Departamento de Educación de Paine y desde 2019 es director ejecutivo de la Fundación Belén Educa.

    Larraín hereda la institución en un contexto de implementación del nuevo sistema de educación pública que reemplaza gradualmente a la administración municipal de los colegios.

    Más sobre:Dirección de Educación Pública de ChileDEPSLEPPablo Larraín AguirreMaría Paz ArzolaMineduc

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Coordinador Eléctrico alerta a la SEC sobre eventual infracción de la empresa Interchile a la normativa eléctrica

    Decretan prisión preventiva para dos abogadas investigadas por corrupción judicial en Los Ángeles

    DC inscribe listas para disputar la presidencia del partido: compiten Jorge Díaz y Álvaro Ortiz

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Anita Holuigue en la próxima junta

    Lo más leído

    1.
    Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

    Contraloría ordena restitución de recursos tras detectar sobresueldos de hasta $24 millones en Municipalidad de Pucón

    2.
    Monsalve, convenios y más: los mejores y peores momentos de Boric, según las encuestas encargadas por su propio gobierno

    Monsalve, convenios y más: los mejores y peores momentos de Boric, según las encuestas encargadas por su propio gobierno

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Decretan prisión preventiva para dos abogadas investigadas por corrupción judicial en Los Ángeles
    Chile

    Decretan prisión preventiva para dos abogadas investigadas por corrupción judicial en Los Ángeles

    DC inscribe listas para disputar la presidencia del partido: compiten Jorge Díaz y Álvaro Ortiz

    Pablo Larraín Aguirre es designado nuevo director de los SLEP

    Coordinador Eléctrico alerta a la SEC sobre eventual infracción de la empresa Interchile a la normativa eléctrica
    Negocios

    Coordinador Eléctrico alerta a la SEC sobre eventual infracción de la empresa Interchile a la normativa eléctrica

    Andrés Ergas renuncia al directorio de Banco de Chile y las AFP renovarán a Anita Holuigue en la próxima junta

    Ministra de Salud presenta a César Oyarzo como nuevo director de Fonasa

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera
    El Deportivo

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    “Por su propia vida y seguridad”: Donald Trump valida que la selección de Irán no asista al Mundial 2026

    La dura reacción de Manuel Pellegrini tras la nueva derrota del Betis: “Hay cierto desánimo en el equipo”

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva
    Mundo

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta