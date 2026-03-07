Rodrigo Egaña confirma disposición a dejar la Dirección de Educación Pública ante decisión del nuevo gobierno

Luego de las informaciones difundidas sobre un eventual cambio en la conducción de la Dirección de Educación Pública (DEP), su actual director, Rodrigo Egaña, confirmó que está disponible para facilitar el proceso que permitiría el arribo de una nueva autoridad en el organismo encargado de supervisar el sistema de educación pública.

A través de una declaración pública, Egaña recordó que fue designado en mayo de 2024 por el Presidente Gabriel Boric mediante el sistema de Alta Dirección Pública, con un período que se extiende hasta mayo de 2027.

Sin embargo, explicó que fue informado por representantes de las nuevas autoridades que asumirán el Ministerio de Educación sobre su intención de nombrar a un nuevo director de la DEP, haciendo uso de las facultades legales disponibles.

“Mi disposición ha sido siempre ejercer el cargo hasta el término de ese período”, señaló Egaña, aunque precisó que está disponible para colaborar en una transición ordenada.

En ese contexto, el actual director indicó que propuso aplicar un mecanismo contemplado en la ley que regula la DEP, que permite que el director en ejercicio designe a un subdirector para subrogar el cargo mientras se realiza el concurso de Alta Dirección Pública para nombrar a un titular.

Según explicó, este procedimiento podría aplicarse incluso antes de la asunción del nuevo gobierno, lo que permitiría agilizar la tramitación ante la Contraloría General de la República y asegurar la continuidad en la conducción del servicio.

“Esta propuesta ha sido planteada a las nuevas autoridades, y he estado siempre disponible para contribuir a una implementación ordenada”, sostuvo.

Egaña también aclaró que su disposición no responde a una decisión personal de renunciar, sino a la voluntad de allanarse institucionalmente a la decisión del nuevo gobierno de nombrar a un nuevo director.

La Dirección de Educación Pública es el organismo encargado de conducir el sistema de educación pública y supervisar a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), proceso que actualmente contempla 70 servicios, de los cuales 58 ya se encuentran en funcionamiento o en distintas fases de implementación.

El eventual cambio en la dirección del organismo se produce en medio del proceso de traspaso de mando entre el gobierno saliente y el entrante, y mientras continúa la implementación del nuevo sistema de educación pública que reemplaza gradualmente a la administración municipal de los colegios.