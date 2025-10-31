Papa León XIV nombra al monseñor Andrés Ferrada como nuevo obispo de Chillán

El monseñor Andrés Gabriel Ferrada Moreira será el nuevo obispo de Chillán luego que el papa León XIV lo nombrara en el cargo este viernes.

El monseñor, oriundo de Santiago, anteriormente trabajaba como secretario del Dicasterio para el Clero en El Vaticano.

"El Santo Padre León XIV ha querido dar a la Diócesis de San Bartolomé de Chillán un nuevo Pastor y me ha elegido para esa misión. Le manifiesto mi gratitud y le aseguro mi afecto, fidelidad y obediencia", declaró el nuevo obispo en declaraciones recogidas por la Diócesis de Chillán.

Según detalla la Conferencia Episcopal de Chile, monseñor Ferrada ingresó al Seminario Pontificio de Santiago en 1991, en el que obtuvo el bachillerato de Teología.

Tras ordenarse como presbítero en 1999, realizó estudios bíblicos en Roma: en el Pontificio Instituto Bíblico obtuvo la Licenciatura en Ciencias Bíblicas (2002) y, luego, en la Pontificia Universidad Gregoriana, el Doctorado en Teología con mención en Teología Bíblica (2006).

Luego de colaborar en diversos cargos para la Iglesia en Chile y ejercer la docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Católica, en 2018 fue llamado a El Vaticano para servir como oficial de la Congregación para el Clero. Posteriormente, en 2021, fue nombrado secretario del Dicasterio para el Clero.

El papa Francisco lo nombró arzobispo titular de Tiburnia el 17 de octubre de 2021. Además, en mayo de 2024, lo nombró miembro del Dicasterio para la Evangelización y del Dicasterio para los Obispos.