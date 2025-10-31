“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, apuntó contra el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien afirmó que votar por Kaiser le sería "difícil“.

“No me gustan mucho sus declaraciones. Además, inicia su campaña pasándome a mí a la Contraloría con una tontera que inventa de la ONU y los refugiados de la Acnur. No me gustan muchas de sus posturas, de sus planteamientos”, comentó en el primer programa del nuevo pódcast “Cómo te lo explico”, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el que es transmitido por La Tercera.

“Este invento que han hecho de la agenda 2030, transformándola en un demonio, desinformando a la ciudadanía, mintiéndole, el negacionismo al cambio climático me parece grave”, agregó.

Con esto, en el programa CNN Prime, Kaiser indicó que “no me sorprende, yo no soy un octubrista de derecha , así es que no me sorprende que él se ponga en una situación de votar de manera distinta".

“Él dijo en algún momento que él era un octubrista de derecha. Entonces, bueno, si me quiere agarrar para el palanqueo, le recuerdo a él que lo podemos agarrar también para el palanqueo de vuelta", comentó.

Sumó que “le recuerdo que yo soy un demócrata, yo soy una persona responsable, fiscalmente responsable, que mi crítica a Chile Vamos ha estado siempre fundamentada en los principios que Chile Vamos que ha violentado”.

Kaiser también apuntó que Desbordes “acaba de heredar la Municipalidad de Santiago, de Irací Hassler, que dejó un puro desastre. Y que debería ser muy responsable a la hora de recomendar no votar por el candidato de la oposición ante la perspectiva de que la señora Jara sea entonces sea electa Presidenta de la República. Esto en el caso de que yo llegue a segunda vuelta".