OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, sumó que Desbordes debería "reflexionar un par de veces más sus declaraciones".

María José HalabiPor 
María José Halabi

El candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, apuntó contra el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien afirmó que votar por Kaiser le sería "difícil“.

“No me gustan mucho sus declaraciones. Además, inicia su campaña pasándome a mí a la Contraloría con una tontera que inventa de la ONU y los refugiados de la Acnur. No me gustan muchas de sus posturas, de sus planteamientos”, comentó en el primer programa del nuevo pódcast “Cómo te lo explico”, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el que es transmitido por La Tercera.

“Este invento que han hecho de la agenda 2030, transformándola en un demonio, desinformando a la ciudadanía, mintiéndole, el negacionismo al cambio climático me parece grave”, agregó.

Con esto, en el programa CNN Prime, Kaiser indicó que “no me sorprende, yo no soy un octubrista de derecha, así es que no me sorprende que él se ponga en una situación de votar de manera distinta".

“Él dijo en algún momento que él era un octubrista de derecha. Entonces, bueno, si me quiere agarrar para el palanqueo, le recuerdo a él que lo podemos agarrar también para el palanqueo de vuelta", comentó.

Sumó que “le recuerdo que yo soy un demócrata, yo soy una persona responsable, fiscalmente responsable, que mi crítica a Chile Vamos ha estado siempre fundamentada en los principios que Chile Vamos que ha violentado”.

Kaiser también apuntó que Desbordes “acaba de heredar la Municipalidad de Santiago, de Irací Hassler, que dejó un puro desastre. Y que debería ser muy responsable a la hora de recomendar no votar por el candidato de la oposición ante la perspectiva de que la señora Jara sea entonces sea electa Presidenta de la República. Esto en el caso de que yo llegue a segunda vuelta".

“Nuevamente, yo creo que también debería reflexionar un par de veces más sus declaraciones", detalló.

Lee también:

Más sobre:Johannes KaiserPartido Nacional LibertarioMario Desbordes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey

Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad en el tercer trimestre

Confirman identificación de víctimas de la Caravana de la Muerte: se hallaron restos del músico Jorge Peña Hen

Detienen a dos personas por amenazar a fiscal adjunto de Los Ríos

Israel devuelve 30 cuerpos palestinos a cambio de dos restos de rehenes israelíes

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

4.
Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

Presupuesto se toma la presidencial: Matthei, Kast y Kaiser respaldan rechazo y Jara toma distancia

5.
Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Desde este sábado revisa la nómina definitiva de llamados como vocal de mesa para las próximas elecciones

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 31 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial
Chile

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

Confirman identificación de víctimas de la Caravana de la Muerte: se hallaron restos del músico Jorge Peña Hen

Detienen a dos personas por amenazar a fiscal adjunto de Los Ríos

Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad en el tercer trimestre
Negocios

Sonda reduce sus ganancias a menos de la mitad en el tercer trimestre

Mercado de centolla: interrogantes sobre un nuevo paradigma

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Colo Colo por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Colo Colo por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Sevilla por la liga española

“Una clara mano que no vio Herrera ni increíblemente el VAR”: prensa argentina critica el arbitraje contra la U

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es enviado a una prisión federal en New Jersey

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Israel devuelve 30 cuerpos palestinos a cambio de dos restos de rehenes israelíes
Mundo

Israel devuelve 30 cuerpos palestinos a cambio de dos restos de rehenes israelíes

ONU considera una “violación a los derechos internacionales” ataques de EE.UU. a presuntas narcolanchas en el Mar Caribe

Detienen a 16 individuos por el crimen de B-King y DJ Regio Clown, los músicos que fueron encontrados muertos en México

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”