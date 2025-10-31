OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

El jefe comunal fue el invitado al primer capítulo del pódcast "Cómo te lo explico", transmitido por La Tercera, donde abordó distintos temas de la contingencia nacional.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Mario Desbordes en el primer capítulo de "Cómo te lo explico".

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó sus definiciones en la carrera presidencial de cara una eventual segunda vuelta, donde sea Johannes Kaiser quien avance al balotaje y emplazó al ministro de Educación Nicolás Cataldo a renunciar al cargo por los episodios de violencia escolar y los problemas en la toma del Simce 2025.

También habló de su respaldo a la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU e hizo una autocrítica respecto al despliegue de la candidatura de Evelyn Matthei, ligado al relato económico, la “falta de calle” y el mínimo rol que tuvieron en un comienzo los alcaldes de la coalición.

Las declaraciones de la autoridad comunal se dieron en el primer programa del nuevo pódcast “Cómo te lo explico”, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, el que es transmitido por La Tercera.

Renuncia de Nicolás Cataldo

Durante la conversación, Desbordes abordó la violencia escolar que ha estado presente en los establecimientos de la comuna, como el Internado Nacional Barros Arana (INBA) o el Instituto Nacional, donde se han desarrollado hechos de violencia por parte de estudiantes.

Dentro de ese contexto, aseguró que además de los alumnos de los recintos, “detrás hay adultos, algunos de ellos probablemente apoderados (...)”.

Consultado por los errores de aplicación del Simce, Desbordes sostuvo que “para empezar, el ministro (Nicolás Cataldo), es de una liviandad absoluta lo que ha respondido, que han respondido que ‘mire, no se preocupe, lo hacemos otro día’. Hacerlo otro día, es perder clases de nuevo. Eso le reprocho al ministro en este caso”.

“En el caso de la violencia, que no abre la boca, ahora recién lo hizo emplazado por mí, pero la verdad, es que no me interesa pelear con él, pero alguien tiene que responder evidentemente. Cuando son una seguidilla de graves problemas, podría responder un ministro, porque son los fusibles normales, pero eso no va a pasar", señaló el jefe comunal.

El militante de RN planteó que “va a terminar cortándose por el proceso más delgado, que probablemente ni siquiera sea que lo saquen, que es el encargado del proceso en la agencia de la Calidad de la Educación”

Cabe señalar que el 22 y 23 de octubre pasado, en la aplicación de la prueba, en Santiago hubo 20 colegios en los que no se pudo aplicar el cuestionario.

“Perdóname Cataldo, pero la escoba que quedó con el tema del Simce fue ahora, no hace un año atrás; el tema de los capuchas que le tiraron bencina a un profesor fue ahora, no hace un año. En mi opinión Cataldo hace rato debió haber salido, si como ministro no ha sido bueno”, dijo Desbordes.

“Por la suma de todos los problemas del año, por su inoperancia en muchos temas, Cataldo debió irse hace rato”, manifestó.

Errores en campaña de Matthei y dificultad para respaldar a Kaiser

En materia presidencial, el militante de RN, partido que respalda a Evelyn Matthei, el alcalde Desbordes señaló que el pasado debate presidencial “no movió la aguja” en demasía.

“La primera vuelta está abierta, la segunda vuelta más todavía (...) yo creo que las encuestas tienen una situación muy compleja”, aseguró.

En la instancia, también analizó los resultados de Johannes Kaiser y su competitividad frente a otros candidatos.

“Son fenómenos a nivel internacional en donde se repiten ciertos discursos, con ciertas propuestas, que hacen sentido a la ciudanía porque coinciden con las urgencias. Tema de la migración ilegal, la delincuencia, etc, pero también hay que tener cuidado. Supongamos que le creemos a las encuestas (...) pero cuidado que no son todos los candidatos son igual de competitivos con Jeannette Jara en segunda vuelta y por eso me preocupa mucho”, sentenció.

Ante los escenarios de segunda vuelta, en que Jara perdería con el resto de los abanderados de derecha, Desbordes planteó que la oposición “está mirando en menos a Jara” y que eso induciría a un error.

Asimismo, consultado por la competitividad de Kaiser, señaló que es el candidato menos competitivo frente a Jara. “Evidentemente, lo demuestran las encuestas”, afirmó.

De igual manera, tuvo cuestionamientos al despliegue de la candidatura de Matthei, lo que significó un alza de sus competidores. “Yo creo que al inicio, el discurso no iba apuntado a la ciudadanía masivamente”, dijo el jefe comunal.

Asimismo, apuntó a la falta de un rol de los alcaldes. “Ahora se nos está pidiendo, al inicio no. Eso cambió con la llegada de Juan Sutil y Juan Antonio Coloma. Hubo un error ahí” de no aprovechar el respaldo de los jefes comunales en hacer campaña por Matthei, planteó.

Respecto al futuro de Chile Vamos, Desbordes afirmó que “no creo en ese escenario catastrófico (...) sí creo que Chile Vamos tiene que refundarse” tras las elecciones de noviembre próximo.

“Ganemos o perdamos se debe reformular sí o sí. Tenemos que incorporar a Demócratas y Amarillos. Tenemos que abrir la coalición a sectores de centro que han contribuido”, declaró sobre la coalición.

De igual forma, descartó que se fundan en un solo partido y calificó la idea como “la peor opción”.

Además, apuntó su rechazo al término “atorrante” señalado por el jefe del comando de Matthei, Diego Paulsen. “Es una descalificación, no hay duda. Se entiende clasista. Cuando lo que se quiere decir que el gobierno ha sido de personas ineficientes, si quieres decirles ineptos a varios, no hay problemas (...)”, reprochó.

En esa línea, ejemplificó con el desempeño del exministro de Energía Diego Pardow. “A mí no me vengan con que el exministro Diego Pardow basta con que renuncie y que se vaya a la casa. Debe ser acusado constitucionalmente. El cagazo que se manda Pardow y compañía no solo impacta en la cuenta de la luz, sino que impacta en el IPC, le subió el dividendo, el arriendo, a millones de chilenos. Es tan grande la cagada que se manda este gobierno con ese ministro que no basta con que renuncie, este señor tiene que ser sancionado”, lanzó.

En materia de definiciones presidenciales, Desbordes señaló que si pasa José Antonio Kast a segunda vuelta, trabajará por él.

Respecto a Kaiser, afirmó que “no lo sé, no me gustan mucho sus declaraciones. Además, inicia su campaña pasándome a mí a la Contraloría con una tontera que inventa de la ONU y los refugiados de la ACNUR. No me gustan muchas de sus posturas, de sus planteamientos”.

“Jamás votaría Jara. Primera definición y por Kaiser sí se me puede hacer difícil, evidentemente. Este invento que han hecho de la agenda 2030, transformándola en un demonio, desinformando a la ciudadanía, mintiéndole, el negacionismo al cambio climático me parece grave”, agregó.

Respaldo a Michelle Bachelet

En la misma conversación, Desbordes se mostró a favor de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

“A la presidenta Bachelet acá de le faltamos el respeto. Yo la apoyaría en su postulación a la ONU. Representa a Chile entero, dónde te firmo”, expuso.

“Sería un orgullo, un honor tener a Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU”, declaró al respecto.

Desbordes dice que podría ser autista

En la parte más lúdica del espacio, también se le consultó al jefe comunal por cosas que la ciudadanía desconozca de él. “Con los diagnósticos actuales, me lo decía el neurólogo que veo, yo estaría en alguno de los rangos del espectro autista”, confesó el alcalde de Santiago.

En esa línea, afirmó que fechas como la Navidad o los cumpleaños y hasta la concurrencia a un restaurante, le generaban problemas debido a la aglomeración de personas.

“Me molesta muchísimo (el ruido). Me cuesta mucha cosa social, me cuesta harto, pero lo he logrado vencer con el tiempo”, dijo Desbordes, quien confesó que su mejor panorama es estar en la casa cocinando, jardineando, compartiendo con su familia y con sus 5 perros.

Asimismo, confesó estar “orgulloso” de su familia, principalmente sus hijos y su esposa.

“La gente cree que soy súper duro, súper paco, y soy duro en muchas cosas, pero soy hipersensible en otras. Puedo ser llorón en una película, yo no puedo ver películas donde muere o abusan a un niñito”, manifestó sobre su parte más íntima.

Más sobre:Mario DesbordesPodcastComo te lo explicoSantiagoAutistaNicolás CataldoJohannes KaiserJosé Antonio KastMichelle Bachelet

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Corte de Apelaciones declara inadmisible recurso de protección presentado por Daniel Jadue y lo mantiene fuera de la elección parlamentaria

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana

Con una enorme polémica y pelea final: el juez Herrera y Lanús destruyen el sueño de la U de llegar a la final de la Sudamericana

5.
Dichos de exfiscal Gajardo activan fuerte parelé del Colegio de Abogados a quienes deterioran el “honor y dignidad de la profesión”

Dichos de exfiscal Gajardo activan fuerte parelé del Colegio de Abogados a quienes deterioran el “honor y dignidad de la profesión”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes
Chile

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

La nueva realidad de la exPenitenciaría

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%
Negocios

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile
Tendencias

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

5 funciones que puedes hacer más rápido con la IA de la tablet de Samsung

Acusan a un hombre de apuñalar a dos adolescentes en pleno vuelo de Lufthansa: esto es lo que se sabe

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita
El Deportivo

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita

Las múltiples burlas de Lanús contra la U tras el polémico partido en la Copa Sudamericana

El particular análisis de Michael Clark tras la eliminación de la U y la polémica con la ANFP: “A la FIFA, nomás”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro
Mundo

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Petro acusa que EE.UU. lo “humilló” al impedir a su avión reabastecer combustible en su viaje a Qatar

Hamas defiende su compromiso con el acuerdo de alto el fuego al entregar a rehenes y acusa a Israel de violarlo

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”