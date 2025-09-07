Parisi compromete mayor financiamiento a centros de rehabilitación de alcoholismo vinculados al mundo evangélico y cristiano

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, se comprometió este domingo a apoyar con mayores recursos financieros a los centros de rehabilitación de alcoholismo y drogadicción vinculados a las iglesias evangélicas y cristianas si era escogido presidente.

Durante esta jornada, el líder del PDG sostuvo un encuentro con representantes de la comunidad evangélica en La Legua , en la comuna de San Joaquín, en el contexto de una campaña evangélica de oración.

“Hemos estado compartiendo con distintas obras, distintos templos, iglesias y catedrales. Pero esta obra acá en la calle, en La Legua, claramente refleja que el mundo evangélico hace una gran, gran contribución a nuestro país, a nuestro Chile querido, no solamente porque ayudan, sino que también son un verdadero testimonio de cómo se puede salvar a gente que ha caído en la drogadicción, alcoholismo y también, hay que decirlo, en la prostitución”, señaló al respecto Parisi.

Señalando que la labor de la Iglesia Evangélica se extiende más allá de lugares como las cárceles, destacó que pueden salvan familias en situación de violencia familiar y otras circunstancias complejas para los niños.

“Por eso, nosotros con Parisi presidente y el PDG en el parlamento, los vamos a apoyar con recursos para ayudar financieramente a los centros de rehabilitación de alcoholismo, drogadicción y prostitución de las iglesias evangélicas e iglesias cristianas”, detalló el economista.