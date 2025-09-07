Ramírez (UDI) descarta querella por supuesta “red de bots” y evita vincularla a la campaña de Kast

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, descartó la presentación de alguna querella a raíz de un reportaje que reveló la existencia de grupos organizados que estarían detrás de campañas de desinformación amplificadas a través de redes sociales con cuentas falsas o “bots” contra la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

La investigación, llevada a cabo por CHV Noticias, muestra una aparente estrategia coordinada en redes sociales para atacar a figuras políticas a través de la propagación de rumores, usando cuentas automatizadas para amplificar el alcance de las publicaciones. La propia Evelyn Matthei calificó esta práctica como una “campaña asquerosa”, acusando un ataque “orquestado y coordinado”.

Y es que entre los rumores difundidos, se encontraban noticias falsas relacionadas con la salud mental de la exalcaldesa de Providencia.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Ramírez recordó que “nosotros denunciamos esto como hace dos meses atrás. Había mucha indignación porque era algo muy repetido y muy sensible, donde se decía que la candidata tenía algún tipo de enfermedad mental”..

“Esto le da la razón a nuestras sospechas”, afirmó.

Sin embargo, el timonel gremialista descartó presentar acciones legales, asegurando que “ya tomamos la decisión de que no nos vamos a querellar”.

“La gente a estas alturas está aburrida de que los políticos sigan peleando entre sí, y además llevar esto a tribunales me parece una muy mala idea en periodo electoral”, sostuvo Ramírez.

Por otro lado, evitó de asociar los ataques a la campaña del abanderado republicano José Antonio Kast, explicando que “sería irresponsable hacerlo, dado que “no tenemos ninguna prueba”.

“Esto es una campaña sucia que existe y perjudica a Evelyn Matthei. Son las mismas cuentas que la atacan, las que lo defienden (Kast) y suben sus contenidos. Pero si hay algún vínculo con un comando, eso es algo que yo no puedo afirmar”, aclaró.