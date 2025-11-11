Parisi dice que los alcaldes ganan sueldos de $10 u $8 millones: verdadero ✅

En el último debate presidencial organizado por Anatel el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, fue consultado respecto de si era de derecha o de izquierda. El economista respondió con una frase retórica afirmando que estaba del lado de la gente y en contra de los abusos.

Ahí sostuvo que quiere “rebajar todos los sueldos. No puede ser que los alcaldes ganen $8 o $10 millones y contraten a todos los amigos”.

Lo cierto es que la remuneración de un alcalde varía dependiendo de la comuna y el grado jerárquico que tengan los jefes comunales, pero en algunos meses en particular su remuneración puede llegar a superar los $8 y $10 millones, haciendo la precisión de que la cifra llega a ese monto si se considera la remuneración bruta -y no la líquida- y si además se toman en cuenta asignaciones especiales que el jefe comunal pudiera haber recibido ese mes, las que no necesariamente se repite todos los meses.

Por ejemplo, si se analizan las comunas con más recursos en los datos de transparencia, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN) desde diciembre de 2024 ha recibido todos los meses más de $8 millones brutos, en mayo de 2025 recibió $11.137.571 y en julio de 2025 recibió $11.198.707, pero en aquellos casos se debió a asignaciones especiales como el Componente Base Ley 19.803, la asignación mejoramiento a la gestión Ley 19.803, desempeño institucional, la asignación municipal Art. 24 y 31 de DL 3.551, entre otros.

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), también ha recibido arriba de $8,7 millones brutos mensuales todos los meses de 2025 y $11.552.030 en julio y $11.552.030 en mayo, también por asignaciones especiales.

La jefa comunal de Las Condes Catalina San Martín (Independiente), en tanto, también figura en septiembre con un sueldo arriba de los $8,8 millones brutos.