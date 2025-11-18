BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Partido Radical llega a su fin: tras su disolución los bienes de la histórica colectividad pasarán a la Gran Logia de Chile

    Lo que fue la exitosa colectividad fundada en 1863 comenzará un proceso de liquidación. Eso implicará hacerse cargo de los pasivos de la formación política. En caso de que al momento de bajar la cortina aún queden bienes, los estatutos establecen que serán traspasados al Club de la República.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    PATRICIO FUENTES Y.

    “Gobernar es educar” fue el lema que instaló el presidente Pedro Aguirre Cerda a fines de la década del 30 en su camino a La Moneda.

    Con Aguirre Cerda en la Presidencia se iniciaba un periodo de 14 años, entre 1938 y 1952, de larga hegemonía del Partido Radical (PR) en el poder. Tras su muerte, otros dos presidentes de la misma colectividad festejaron sus triunfos en las urnas de manera consecutiva: Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla.

    Son los años conocidos en la historia de Chile como el período radical, donde la colectividad fundada por Pedro León Gallo y Manuel Antonio Matta en 1863 se imponía sobre las fuerzas conservadoras de la época y obtenían el apoyo de movimientos de centroizquierda como el Partido Democrático, la Falange Nacional y el Partido Agrario.

    Fueron años que vieron nacer industrias como la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) y la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) o, por otro lado, la creación de la Universidad Tecnológica del Estado (actual Usach).

    De raigambre de centroizquierda, fueron los mejores años de uno de los partidos más longevos de Chile, que en su historia moderna tuvo a un candidato a la Presidencia en 2017, cuando el periodista Alejandro Guillier compitió, sin éxito, contra Sebastián Piñera.

    Sin embargo, esos años dorados tendrán dentro de los próximos meses un abrupto final.

    La disolución

    En las recién pasadas elecciones del domingo 16, donde se escogió Presidente, diputados y la mitad de los senadores, el Partido Radical fue una de las 13 colectividades que no lograron alcanzar el umbral mínimo para, de acuerdo a ley, subsistir como partido. De acuerdo a la norma, los representantes de los partidos debían obtener al menos un 5% de los votos de la elección de diputados o elegir cuatro parlamentarios.

    El resultado de los radicales no fue bueno. De sus 23 candidatos, dos lograron imponerse: Marcela Hernando y Consuelo Veloso. Sin embargo, solo obtuvieron el 1,99% de los votos. Por lo mismo su presidente, Leonardo Cubillos, la tarde del lunes presentó su renuncia.

    MARIO TELLEZ

    Cuando el Servel active el proceso para la disolución del partido, parte de eso implicará determinar qué pasará con los bienes del partido. Por el momento, los dirigentes radicales ya decidieron que paulatinamente comenzarán a cancelar los pasivos y así dar paso a una liquidación que sea “rápida y ordenada”.

    Una opción que está sobre la mesa es la de vender los bienes inmuebles del partido. Sin embargo, en caso de que la disolución ocurra y aún existan bienes, es el estatuto el que marca los pasos a seguir. Ese documento establece que los bienes, tanto muebles como inmuebles, deberán ser traspasados a la Gran Logia Masónica, organización ligada desde sus inicios al partido. De hecho, varios de sus militantes destacados son masones.

    “En caso de disolución del partido por las causales previstas por la ley, sus bienes pasarán al Club de la República, el que deberá destinarlos a una institución de beneficencia que su directorio designe”, se lee en el artículo 120 de sus estatutos.

    El partido funcionó históricamente en el patrimonial edificio en la esquina de Londres y París, en la comuna de Santiago. No obstante, el inmueble en 2022 salió a remate por una deuda adquirida tras un antiguo préstamo con la inmobiliaria del entonces tesorero del partido Mauricio Palacios. En la actualidad, según los registros del Servicio de Impuestos Internos, el inmueble tiene un avalúo fiscal de $573 millones. Eso sí, cuenta con una deuda de $18.922.520 en contribuciones.

    De acuerdo con el portal de Transparencia, el partido percibe ingresos por $1.921.454 todos los meses por arriendos de sus bienes patrimoniales. En marzo de este año esa cifra llegó a $5.736.176. Allí también se pueden apreciar los aportes de los afiliados, donde en los tres primeros meses se contabilizaron $6.788.299, $2.717.332 y $5.827.548.

    El abogado José Antonio Gómez, quien fuera ministro en los gobiernos de Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, lamenta el presente de la colectividad: “El Partido Radical tiene una historia de 162 años. Es muy triste que lleguemos a la situación de hoy y estar en un proceso de disolución”.

    Eso sí, dice que el partido debería buscar nuevos caminos. “Creo que el camino es rearticularse, volver a inscribirse y lograr constituir un partido que represente los valores de la socialdemocracia, sobre todo en un Chile tan dividido. Más allá del dolor, las responsabilidades hoy tenemos que volver a formar al gran partido de los ideales para esta época y este tiempo”, afirma Gómez.

    Más sobre:Partido Radical

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Keanu Reeves escribe carta en agradecimiento a la PDI y a la Fiscalía de Chile por recuperar sus relojes robados

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Aumentan a cinco los fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Defensa de Trinidad Cruz-Coke pide protección policial e insiste en que autores del triple homicidio no están identificados

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    5.
    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    A quiénes les tocará ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial

    A quiénes les tocará ser vocal de mesa en la segunda vuelta presidencial

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Keanu Reeves escribe carta en agradecimiento a la PDI y a la Fiscalía de Chile por recuperar sus relojes robados
    Chile

    Keanu Reeves escribe carta en agradecimiento a la PDI y a la Fiscalía de Chile por recuperar sus relojes robados

    Aumentan a cinco los fallecidos en Parque Nacional Torres del Paine

    Defensa de Trinidad Cruz-Coke pide protección policial e insiste en que autores del triple homicidio no están identificados

    Glencore extenderá operación de Lomas Bayas hasta 2038
    Negocios

    Glencore extenderá operación de Lomas Bayas hasta 2038

    Presupuesto 2026: Cámara lo despacha al Senado, pero se rechazan recursos para Salud, Educación, Seguridad

    Michael Clark apelará a la histórica sanción de la CMF y descarta su salida de la presidencia de la U. de Chile

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    El optimismo de Nicolás Córdova tras el triunfo de la Roja sobre Perú: “Ha sido una gira muy buena”
    El Deportivo

    El optimismo de Nicolás Córdova tras el triunfo de la Roja sobre Perú: “Ha sido una gira muy buena”

    En vivo: España comienza a asegurar su presencia en el Mundial enfrentando a Turquía

    Con un jugador menos y la inspiración de Darío Osorio: la Roja le gana el Clásico del Pacífico a Perú en Rusia

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile
    Finde

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis
    Cultura y entretención

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein
    Mundo

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein

    Trump defiende al príncipe saudita de las acusaciones sobre el asesinato de Khashoggi en 2018 en su visita a la Casa Blanca

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?