OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    FRVS, Evópoli, Demócratas, Amarillos y Radical: los 13 partidos que no alcanzaron el mínimo para sobrevivir

    El umbral que requerían las colectividades era lograr 4 escaños o el 5% de los votos, por lo que ahora varios quedaron "al borde del abismo", como lo describe el analista Marco Moreno.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Los resultados de las elecciones de este domingo tenían bajo especial tensión y nerviosismo a aquellas colectividades cuya subsistencia estaba en peligro, las más pequeñas y con escasa representación en el Congreso.

    Y los mínimos para no caer en la causal de disolución estaban claros. Debían alcanzar el umbral del 5% de los votos de la elección de diputados o elegir cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas.

    Conocidos los resultados del Servicio Electoral (Servel), el balance es negativo para 13 partidos, entre ellos Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Evópoli, Demócratas, el Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista, aunque ahora podrían optar por una fusión con miras a seguir existiendo.

    En privado, desde dichas colectividades transmitían que, pese a los esfuerzos, no alcanzaron el umbral, por lo que la frustración que los invade por estas horas es grande.

    Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central de Chile, lo explica así: “Los resultados hasta ahora dejaron a varios partidos en el borde del abismo: los que no alcanzan los mínimos de votación y representación enfrentan ahora un horizonte de disolución forzada o fusiones de supervivencia”.

    Hizo presente, igualmente, que “el sistema fue implacable. Sin votos ni escaños suficientes, estos colectivos se quedarán sin personalidad jurídica y deberán decidir entre integrarse a fuerzas mayores o desaparecer del mapa político. Es un golpe directo a la fragmentación y una señal clara de que la competencia volvió a exigir densidad organizacional real".

    El detalle

    En Acción Humanista y FRVS tenían claro que la decisión de ir en una lista separada al resto de la izquierda, aglutinada en Unidad por Chile, podría traerles consecuencias. Y así fue. El primero logró sólo un escaño en la Cámara de Diputados, con Ana María Gazmuri, mientras que por el segundo se impusieron Jaime Mulet, René Alinco y Miguel Ángel Calisto, que ahora llegará al Senado.

    Los radicales corrieron la misma suerte. De sus 23 candidatos, dos lograron imponerse: Marcela Hernando y Consuelo Veloso, conquistando sólo el 1,99% de los sufragios. La disolución del PR marca la crisis terminal de uno de los partidos con más tradición del país, que llegó tres veces a la Presidencia de la República (14 años de los gobiernos radicales) y que hunde sus raíces en el siglo XIX.

    Demócratas, por su parte, también alcanzó dos escaños. Joanna Pérez consiguió su reelección por el distrito 21 y Enrique Lee ahora hará su estreno en el Senado, por la circunscripción de Arica y Parinacota.

    Las cuentas tampoco son alegres en Evópoli. Y es que no sólo la candidata presidencial que apoyaban, Evelyn Matthei, no logró pasar a la segunda vuelta, sino que ellos tampoco alcanzaron los requisitos mínimos para mantenerse como partido. Con el 70% de los votos escrutados, el partido que representa a la derecha liberal obtuvo sólo dos cupos en la Cámara de Diputados, con Jorge Guzmán y Tomás Kast, y no logró sumar senadores.

    Los resultados de Amarrillos por Chile también los dejaron al borde de la disolución. Ninguno de sus siete candidatos a la Cámara Baja se impuso y sólo obtuvieron el 0,72% de los votos a nivel nacional.

    El Partido Social Cristiano conquistó tres escaños de diputados: Sara Concha, Francesca Muñoz y Roberto Arroyo, lo que no les resulta suficiente para mantenerse como partido político.

    En el listado de las colectividades que tampoco pudieron alcanzar la votación mínima también están el Partido Trabajadores Revolucionarios, el Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y el Ecologista Verde.

    Más sobre:EleccionesElecciones ParlamentariasSenadoresDiputadosPartidos políticosDisolución partidosServel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro de Santiago presenta interrupción en línea 1: cuatro estaciones sin servicio

    Cómo fue la detención de Wilmer “Pipo” Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador

    Claudia Martínez: “Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo”

    Resultado electoral: mercado anticipa dólar a la baja, bolsa al alza y expectativas económicas mejorando en el corto plazo

    Las grandes diferencias económicas entre Jara y Kast: reforma tributaria, ajuste fiscal y mercado laboral

    Vittorio Corbo: “Los resultados son buenos si esto permite avanzar en los problemas de permisología y de solvencia fiscal”

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    4.
    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    “Se han reído de todo un país”: la reflexión de la jueza Ibacache durante la formalización por la trama bielorrusa

    5.
    Minuto a minuto

    Minuto a minuto

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    De “Matthei Déjà Vu” a “Chico Terry Presidente”: 5 memes que marcaron la carrera presidencial

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    Qué es el efecto Dunning-Kruger, las personas que creen que lo saben todo pero son “incompetentes”

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Servicios

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Revisa cuándo es la segunda vuelta y si tiene voto obligatorio

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Metro de Santiago presenta interrupción en línea 1: cuatro estaciones sin servicio
    Chile

    Metro de Santiago presenta interrupción en línea 1: cuatro estaciones sin servicio

    Mujer es amenazada con un arma de fuego por su pareja en Renca

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Claudia Martínez: “Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo”
    Negocios

    Claudia Martínez: “Los resultados en el Senado dan cuenta de que serán necesarios acuerdos en el proceso legislativo”

    Resultado electoral: mercado anticipa dólar a la baja, bolsa al alza y expectativas económicas mejorando en el corto plazo

    Las grandes diferencias económicas entre Jara y Kast: reforma tributaria, ajuste fiscal y mercado laboral

    Cómo fue la detención de Wilmer “Pipo” Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador
    Tendencias

    Cómo fue la detención de Wilmer “Pipo” Chavarría, el presunto líder de la banda criminal Los Lobos de Ecuador

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cómo Rusia ha convertido aulas escolares de clases en campos de entrenamiento militar, según reportes

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo
    El Deportivo

    Directo al cuadro principal del Abierto de Australia: Christian Garin se proclama en el Challenger de Montevideo

    Atención, Bolivia: República Democrática del Congo bate a Nigeria en penales y se anota en la repesca intercontinental

    No hubo milagro para la Azzurra: la Noruega de Haaland golea a Italia y clasifica al Mundial después de 28 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”
    Cultura y entretención

    Steve Lukather de Toto: “The Beatles, Pet Sounds de The Beach Boys y Steely Dan son la Santísima Trinidad”

    Elías Lafertte, la historia del acontecido primer candidato presidencial del PC

    Carla Guelfenbein: “Hace 10 años la escritura hecha por mujeres era considerada sentimentaloide, menor. Eso ha cambiado”

    La  fuerza internacional y la división de la franja: la nueva fase del plan de Trump para Gaza se enfrenta a grandes interrogantes
    Mundo

    La  fuerza internacional y la división de la franja: la nueva fase del plan de Trump para Gaza se enfrenta a grandes interrogantes

    De aliados a marginados: el rol de los movimientos sociales de Bolivia tras quedar fuera del gobierno de Rodrigo Paz

    Trump advierte de sanciones “severas” contra “cualquier país” que haga negocios con Rusia

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
    Paula

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena