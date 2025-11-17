FRVS, Evópoli, Demócratas, Amarillos y Radical: los 13 partidos que no alcanzaron el mínimo para sobrevivir

Los resultados de las elecciones de este domingo tenían bajo especial tensión y nerviosismo a aquellas colectividades cuya subsistencia estaba en peligro, las más pequeñas y con escasa representación en el Congreso.

Y los mínimos para no caer en la causal de disolución estaban claros. Debían alcanzar el umbral del 5% de los votos de la elección de diputados o elegir cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas.

Conocidos los resultados del Servicio Electoral (Servel), el balance es negativo para 13 partidos, entre ellos Acción Humanista, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Evópoli, Demócratas, el Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista, aunque ahora podrían optar por una fusión con miras a seguir existiendo.

En privado, desde dichas colectividades transmitían que, pese a los esfuerzos, no alcanzaron el umbral, por lo que la frustración que los invade por estas horas es grande.

Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central de Chile, lo explica así: “Los resultados hasta ahora dejaron a varios partidos en el borde del abismo: los que no alcanzan los mínimos de votación y representación enfrentan ahora un horizonte de disolución forzada o fusiones de supervivencia”.

Hizo presente, igualmente, que “el sistema fue implacable. Sin votos ni escaños suficientes, estos colectivos se quedarán sin personalidad jurídica y deberán decidir entre integrarse a fuerzas mayores o desaparecer del mapa político. Es un golpe directo a la fragmentación y una señal clara de que la competencia volvió a exigir densidad organizacional real".

El detalle

En Acción Humanista y FRVS tenían claro que la decisión de ir en una lista separada al resto de la izquierda, aglutinada en Unidad por Chile, podría traerles consecuencias. Y así fue. El primero logró sólo un escaño en la Cámara de Diputados, con Ana María Gazmuri, mientras que por el segundo se impusieron Jaime Mulet, René Alinco y Miguel Ángel Calisto, que ahora llegará al Senado.

Los radicales corrieron la misma suerte. De sus 23 candidatos, dos lograron imponerse: Marcela Hernando y Consuelo Veloso, conquistando sólo el 1,99% de los sufragios. La disolución del PR marca la crisis terminal de uno de los partidos con más tradición del país, que llegó tres veces a la Presidencia de la República (14 años de los gobiernos radicales) y que hunde sus raíces en el siglo XIX.

Demócratas, por su parte, también alcanzó dos escaños. Joanna Pérez consiguió su reelección por el distrito 21 y Enrique Lee ahora hará su estreno en el Senado, por la circunscripción de Arica y Parinacota.

Las cuentas tampoco son alegres en Evópoli. Y es que no sólo la candidata presidencial que apoyaban, Evelyn Matthei, no logró pasar a la segunda vuelta, sino que ellos tampoco alcanzaron los requisitos mínimos para mantenerse como partido. Con el 70% de los votos escrutados, el partido que representa a la derecha liberal obtuvo sólo dos cupos en la Cámara de Diputados, con Jorge Guzmán y Tomás Kast, y no logró sumar senadores.

Los resultados de Amarrillos por Chile también los dejaron al borde de la disolución. Ninguno de sus siete candidatos a la Cámara Baja se impuso y sólo obtuvieron el 0,72% de los votos a nivel nacional.

El Partido Social Cristiano conquistó tres escaños de diputados: Sara Concha, Francesca Muñoz y Roberto Arroyo, lo que no les resulta suficiente para mantenerse como partido político.

En el listado de las colectividades que tampoco pudieron alcanzar la votación mínima también están el Partido Trabajadores Revolucionarios, el Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y el Ecologista Verde.