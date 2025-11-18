BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Partido Radical vive su velorio: directiva presenta su renuncia y se preparan para la liquidación de bienes

    Anoche Leonardo Cubillos presentó su renuncia a la presidencia de la colectividad tras el fatal resultado electoral del domingo, que terminará con la existencia legal del partido. Sin embargo, la militancia no se la aceptó. Él se comprometió a seguir en el cargo hasta que concluya la disolución.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Este lunes por la tarde, a partir de las 19.00 horas, sesionó el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Radical, vía Zoom. Estuvieron presentes los integrantes de la directiva, presidentes regionales y los frentes nacionales. Asistencia prácticamente completa. Nadie quiso perderse la ceremonia que marcó el inicio del fin de la colectividad fundada en 1863.

    El partido será disuelto legalmente al no haber logrado obtener cuatro parlamentarios electos en las votaciones del domingo. Solo dos de sus postulantes al Congreso tuvieron éxito: la exministra Marcela Hernando, en el distrito 2, y la diputada Consuelo Veloso, en el 18.

    La sesión del comité, que se extendió hasta cerca de las 22.00 horas, tuvo por objetivo analizar el resultado electoral y dar espacio a las lamentaciones de los militantes que querían despedirse de su centenario partido.

    La intervención más comentada fue la del presidente de la colectividad, Leonardo Cubillos, quien presentó su renuncia al cargo, que asumió en julio de 2022, a raíz del fatal resultado electoral.

    FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Lo hizo a través de una carta que leyó en voz alta. Según recuerdan algunos de los presentes, en ella se mencionaba que lo hacía por responsabilidad y dignidad, al asumir que, bajo su dirección, el partido no alcanzó el umbral necesario para sobrevivir.

    Además, Cubillos mencionó episodios pasados -varios de ellos, responsabilidad de directivas anteriores, como la de Carlos Maldonado- que terminaron por debilitar a la colectividad y reducir su poder electoral.

    El dirigente, además, se refirió a una discusión que se ha instalado en la militancia a partir del domingo por la noche, sobre la posibilidad de reinscribir el partido y que el radicalismo vuelva a nacer. Él cuestionó esa posibilidad, argumentó que no tendría sentido empezar de nuevo con los mismos que dejaron caer al Partido Radical, y con los mismos desafíos electorales por delante.

    Junto a él, el resto de los integrantes de la mesa nacional pusieron su cargo a disposición. Incluida la secretaria general de los radicales, Lorenna Saldías.

    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Cuando Cubillos terminó de hablar, rápidamente varios integrantes del comité pidieron la palabra. Activaron sus micrófonos para hacerle saber que no aceptaban su renuncia y que valoraban el esfuerzo que hizo por mantener el partido en pie.

    También se le pidió que él encabece el proceso de liquidación de los bienes del partido, pues difícilmente, argumentaron algunos militantes, alguien más podría hacerse cargo de ese asunto.

    El timonel se comprometió ante la militancia a terminar con ese trámite y, por responsabilidad, mantenerse en el cargo hasta que concluya la disolución del Partido Radical.

    Cubillos y otros integrantes de la mesa han recibido mensajes de apoyo de otras colectividades del sector en el complejo momento que atraviesan. Al timonel, de hecho, lo llamó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para lamentar la situación.

    Más sobre:Elecciones 2025La Tercera PMPolíticaPartido Radical

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Chile Vamos inicia aterrizaje en campaña de Kast: los detalles de la primera cita con el Partido Republicano

    Kast 2021 vs. 2025: las diferencias para sumar apoyos a su campaña

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Cuándo comienza y termina el periodo de propaganda para la segunda vuelta

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Australia por el amistoso internacional

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast
    Chile

    El paso al frente de alcaldes y gobernadores: el diseño que prepara Jara para reforzar su ofensiva contra Kast

    El fracaso del plan de Mulet y su pelea para salvar a la Frevs y el escaño de Calisto

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    Retiremos los libros
    Negocios

    Retiremos los libros

    Nuevo aeropuerto de Viña del Mar logra aprobación de la Comisión de Evaluación Ambiental

    La hoja de ruta económica de la candidatura de Jara de cara a la segunda vuelta y guiño a Parisi

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile
    Tendencias

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Tragedia en Torres del Paine: confirman una segunda muerte y aumenta la cifra de desaparecidos

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”
    El Deportivo

    Patricio Briones, leyenda del básquetbol que llega al Congreso: “No soy famosillo; me molesta que digan que gané por eso”

    En vivo: la Roja de Nicolás Córdova enfrenta a Perú en un nuevo duelo amistoso

    Reinaldo Rueda lo pasa mal en Costa Rica: organización hostiga al DT de Honduras en la previa de trascendental duelo

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente
    Finde

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis
    Cultura y entretención

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    La Sonora de Tommy Rey revive a través de su hijo y su viuda: “Asumieron la misión de salvar el espíritu de la cumbia”

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez
    Mundo

    Golpe a la centroizquierda en Dinamarca: podría perder el control de Copenhague por primera vez

    Rusia descarta que la entrega a Ucrania de cazas franceses cambie la situación en el campo de batalla

    La caída en desgracia de exrector de Harvard y exsecretario del Tesoro de Clinton por sus vínculos con Epstein

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?