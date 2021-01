PDI: 48 mil turistas han ingresado a Chile tras apertura de frontera aérea

El 13 de noviembre del año pasado, el Presidente Sebastián Piñera anunció la reapertura de las fronteras del país para permitir el ingreso de turistas, la que solo se realizaría a través del aeropuerto de Santiago. El 26 de ese mes se concretó la medida, en que algunos especialistas presentaron reparos relacionados al impacto en el manejo del Covid-19 que podría tener esta decisión.

A casi dos meses de la reapertura, ¿cómo se ha comportado el ingreso de extranjeros a territorio nacional? Según estadísticas del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Aeropuerto de la PDI, entre enero y diciembre de 2020 ingresaron al país 1,3 millones de turistas. En este análisis hay que considerar que el 13 de marzo, decretado el estado de excepción por la pandemia del coronavirus, se suspendió el ingreso a Chile por vía aérea y terrestre. Del total de ingresos del año pasado, el 96% se concretó entre enero y marzo. El resto, poco más de 48 mil turistas, ingresaron una vez reabierta la frontera aérea, entre noviembre y diciembre.

Claudio Soto, subprefecto del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Aeropuerto de la PDI, indicó que “es un número bastante menor en relación a nuestro promedio histórico. Estamos hablando de que antes de la pandemia, en años anteriores, teníamos entre 27 mil y 35 mil pasajeros mensuales entrando y saliendo de nuestro aeropuerto”, dijo.

Las estadísticas arrojaron, además, que durante todo 2019 entraron a Chile 5,4 millones de turistas, lo que comparado con 2020 refleja que el año pasado la entrada de extranjeros por el aeropuerto bajó en un 75%.

Además, solo entre noviembre y diciembre de 2019 llegaron al país cerca de 800 mil turistas. Es decir, en 2020 solo entró un 6% de los turistas que arribaron en 2019 en ese mismo periodo.

Helen Kouyoumdjian, vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), señaló que hay un claro impacto económico con este escenario. “Esto ha generado efectos como caída del empleo en casi un 50%, muchas empresas turísticas sin liquidez para hacer frente a sus obligaciones”, dijo.

Protocolos

Cuando un turista ingresa al país se activa una serie de protocolos y se deben cumplir determinadas normas.

La seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, explicó que “deben contar primero con un pasaporte sanitario (C19). Se genera de manera digital, el cual será exigido a la hora de abordar el vuelo con destino a Chile. Además, deberán contar con un test PCR con menos de 72 horas desde la toma de muestra”.

Labra agregó que “el viajero” debe contar con un seguro de salud que cubra a lo menos US$ 30.000, el cual, además, debe cubrir enfermedades Covid-19. “Si un extranjero no residente no cumple con los requisitos de ingreso será devuelto por la aerolínea”, indicó.

También deben guardar una cuarentena de 10 días, la cual puede ser interrumpida solo si cuentan con un test PCR en territorio nacional realizado a las 144 horas del ingreso a Chile.

En tanto, según el último informe de Estrategia Nacional de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento del Minsal, del 8 de enero, los casos importados (personas que fueron detectadas con el virus en Chile, pero que se contagiaron en el extranjero) son 216.