Nacional

PDI decomisa por primera vez nueva droga de diseño en aeropuerto de Santiago: una mujer fue detenida

La sustancia ilícita corresponde a 3-Bromometcatinona, la cual tendría efectos similares al MDMA

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

La Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI detuvo a una mujer chilena que viajaba desde España hacia Chile portando más de seis kilos de drogas sintéticas, entre ellas una sustancia inédita en el país: 3-Bromometcatinona.

Según informó la policía, la imputada llevaba adosados a su cuerpo 2.983,3 gramos de MDMA y 3.323,2 gramos de 3-Bromometcatinona, cuyo destino era su distribución en diversas comunas de la Región Metropolitana.

El jefe de la Brigada Antinarcóticos del Aeropuerto, subprefecto Sergio Paredes, señaló que “al momento de realizar la entrevista se realizó una revisión de sus pertenencias personales donde se pudo identificar oculto en sus ropas una faja de confección artesanal que contenía una sustancia color ocre, que sometida a la correspondiente prueba de campo arrojó coloración positiva para la presencia de MDMA”.

En ese sentido, agregó que, posteriormente, “la mujer fue trasladada hasta dependencias de la brigada del aeropuerto, lugar donde se revisó su maleta, y se pudo percatar que tenía un doble fondo que ocultaba una droga conocida como Bromometcatinona, la cual nunca había sido incautada en el país”.

Qué es la metcatinona

La metcatinona es un derivado metilado de la catinona que provoca efectos estimulantes en el sistema nervioso central similares a las anfetaminas.

El jefe de la Brigada Investigadora de Sustancias Químicas Controladas (Brisuq), comisario Gonzalo Santander, explicó que “la Bromometcatinona corresponde a una droga de diseño que busca emular los efectos de drogas tradicionales, como el MDMA y la cocaína. De por sí tiene sus efectos en muy bajas concentraciones, lo cual es sumamente peligrosa, además de que no existen estudios de los efectos a largo plazo”.

Asimismo, indicó que esta “se consume de vía oral principalmente, provocando exaltación, efectos eufóricos y busca efectos de contacto entre otras personas, similar al éxtasis”.

Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente, el fiscal Daniel Contreras precisó que la mujer aprehendida “se encuentra en prisión preventiva, y seguiremos investigando las posibles aristas que tenga la investigación”.

AeropuertoDrogaTráficoSantiagoDecomisoPDIBromometcatinonaMDMA

