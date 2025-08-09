Encuentran en Quillón cuerpo de adulto mayor desaparecido en Hualpén: detienen a conductor que confesó el crimen

El cuerpo de Enrique Linco Meli, un adulto mayor de 81 años de Hualpén que se encontraba desaparecido desde el pasado 30 de julio, fue encontrado la tarde del viernes en la comuna de Quillón, en la Región de Ñuble, luego que su presunto homicida confesara el crimen y fuese detenido durante la jornada .

La Policía de Investigaciones (PDI) logró dar con el paradero del adulto mayor tras una serie de diligencias investigativas. En la revisión de distintas cámaras de seguridad notaron que la víctima habría subido a un colectivo, por lo que localizaron al presunto autor de su muerte y lo detuvieron tras notar discrepancias en su relato.

“La persona prestó declaración ante el suscrito y ante un funcionario de la policía. Efectivamente, él señala que la motivación que tuvo son situaciones familiares previas, bastante antiguas sí, y que como consecuencia de ello surge una discusión adentro del vehículo, golpes que derivan en sangramiento y luego su traslado hacia la localidad de Quillón, donde según el imputado, ahí se habría producido la muerte“, detalló el fiscal de Talcahuano, Juan Yáñez.

PDI Biobío

Tras la confesión, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Concepción se habrían dirigido al lugar que habría señalado el conductor: un sitio eriazo ubicado en el sector de Cerro Negro, una zona rural en Quillón.

Según el mismo relato del imputado a la policía, el adulto mayor habría fallecido por un traumatismo derivado de un golpe con un objeto contundente que habría encontrado por allí.

Se espera que este sábado se desarrolle su formalización, aunque Yáñez adelanta que la Fiscalía solicitara ampliar la detención a la espera de la autopsia que realizará el Servicio Médico Legal (SML).