Hombre de 27 años queda en riesgo vital tras ser baleado en La Pintana

Un hombre permanece en riesgo vital luego de haber sido baleado en La Pintana, Región Metropolitana.

Carabineros fue alertado sobre el delito durante la madrugada de este sábado. Los equipos especializados de esa institución, OS9 y Labocar, se dirigieron a la calle José Artigas -donde habría ocurrido la agresión- junto al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El fiscal Milibor Bugueño detalló las diligencias que se han realizado hasta ahora. “Se levantó distinta evidencia balística y se revisaron mayores antecedentes, cámaras de seguridad, declaraciones de testigos para tratar de individualizar a los responsables de este delito”, informó.

El fiscal no especificó las circunstancias en que se produjo el crimen. Sin embargo, desde el Ministerio Público comunicaron que la víctima es de nacionalidad chilena y que tiene 27 años. Tras ser baleado en la vía pública, en al menos dos ocasiones, el sujeto fue trasladado al Hospital Padre Hurtado.

“La víctima se encuentra en riesgo vital. Fue operada por el delito y se recuperó un proyectil de su cuerpo”, concluyó el persecutor.