Funcionario de la PDI frustra robo a su vehículo particular en Peñalolén: uno de los asaltantes resultó herido a bala

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró el robo de su vehículo particular en Peñalolén la madrugada de este sábado. Habría herido a uno de los involucrados en la encerrona tras utilizar un arma de fuego.

Según la información compartida por las policías, el funcionario se dirigía a su hogar junto a su familia tras participar de una reunión social cuando fue abordado por dos vehículos. De uno de los autos bajan alrededor de cinco a seis personas con la intención de robar su vehículo. Eran alrededor de las 2.00 de la mañana.

En ese contexto, habría evitado el asalto utilizando un arma de fuego que disparó alrededor de cinco a seis veces, lo que causó que la conductora del vehículo en el que se movilizaban los antisociales resultase herida con lesiones de menor gravedad luego de recibir dos impactos de bala. Tras recibir primeros auxilios por parte de la policía, la habrían trasladado al Hospital Dr. Luis Tisné en Peñalolén.

El prefecto Arturo Letelier, jefe de la Jefatura Jurídica de la PDI, detalló respecto al caso que “los que participaron activamente en el asalto a nuestro funcionario, y los particulares que iban en el vehículo que está a mi espalda, son cinco. Son cinco premunidos de armas de fuego“.

A pesar de portar armas de fuego, Letelier detalla que no habrían disparado contra las víctimas de la encerrona. Solo se encontraron vainillas vinculadas al arma del funcionario de la PDI.

Por el momento el caso se encuentra en investigación. El Ministerio Público determinó que Carabineros colaborara a través del OS-9 y de Labocar.

En ese sentido, además de intentar determinar la dinámica de los hechos y localizar a los involucrados en la encerrona frustrada, también se investiga la llegada al mismo recinto médico en que fue dejada la conductora de uno de los vehículos participantes de un sujeto herido a bala.

“En forma paralela se está investigando porqué posteriormente llegó hasta el mismo hospital un sujeto con impactos balísticos. Eso se tiene que establecer a través de la investigación”, detalló la teniente Paula Bassaletti, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.