Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Valparaíso: tenían 974 gramos de una sustancia indeterminada

Este sábado se logró desarticular una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en el Barrio Puerto de Valparaíso.

Los detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Valparaíso de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, detuvieron a cinco personas, tres hombres y dos mujeres.

Por la investigación, se revisaron siete inmuebles y se incautaron drogas como cannabis sativa, cocaína base y ketamina.

Además, se requisaron 220 mil pesos y teléfonos celulares. En el operativo también se confiscaron 974 gramos de una sustancia que arrojó como resultado indeterminado, por lo que Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos-Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (Tedax) revisaron los gramos y posteriormente descartaron presencia de explosivos.

El subprefecto René Camilo, jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Valparaíso, informó que “detectives del equipo Modelo Territorial Cero de esta ciudad, en un trabajo con la Fiscalía del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de Valparaíso, lograron la desarticulación de una agrupación criminal que se dedicaba a la venta en pequeñas cantidades de drogas en el Barrio Puerto”.

“En el operativo se logró la detención de cinco personas, tres hombres y dos mujeres, todos ellos con diversos antecedentes policiales ”, detalló Camilo.

Además, “se logró la incautación de droga y dinero en efectivo. Esta agrupación criminal estaba liderada por un sujeto apodado ”El Mono Jesús".

El subprefecto comentó que “este sujeto, el día 21 de junio del presente año, estuvo involucrado en un hecho de violencia donde resultó una persona fallecida, un herido y él resultó con heridas de impacto balístico”.

Concluyó comentando que “se encuentra internado en el Hospital Carlos Van Buren de esta ciudad”.

Los imputados, quienes tienen antecedentes policiales por Infracción a la Ley 20 mil, Receptación y Robo por Sorpresa, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención y formalización por los ilícitos investigados.