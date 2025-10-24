PDI incauta más de 2.500 productos telefónicos falsificados: están avaluados en $210 millones

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi), de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un amplio operativo en Meiggs, el que culminó con la incautación de más de 2.500 artículos electrónicos falsificados.

Las diligencias instruidas por la Fiscalía Regional Centro Norte, consistieron en la entrada y registro de cinco locales comerciales dedicados a la venta de artículos electrónicos.

La subprefecta Lorena Fernández, subjefa de la Bridepi, explicó que se incautaron “más de 2.500 especies, entre ellas cargadores, audífonos y otros”.

En cuanto al avalúo, detalló que “el valor con el cual se comercializaban estos productos asciende a la suma aproximada de $32 millones; sin embargo, el valor establecido que correspondería al valor comercial real de estos productos asciende a la suma de $210 millones”.

La autoridad policial precisó que con esta diligencia “se saca de circulación productos falsificados, los cuales no cumplen con la normativa legal vigente, previniendo de esta manera daño a la salud de los consumidores y de sus aparatos”.

El dueño de los cinco locales comerciales es un ciudadano chino, quien quedó en calidad de apercibido tras presentarse voluntariamente a la PDI.