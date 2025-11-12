OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    PDI investiga triple homicidio en Quillota y Fiscalía confirma vínculo por tráfico de drogas

    El fiscal ECOH de Valparaíso confirmó que, además, existen cuatro lesionados por la balacera.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Policía de Investigaciones (PDI) y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Valparaíso reportaron una balacera en un departamento en Quillota que dejó a tres muertos y cuatro lesionados, quienes estarían vinculados con el tráficos de drogas.

    El fiscal ECOH Cristián Paredes detalló que “hasta el momento existen tres personas fallecidas, cuatro personas heridas a lo menos y se trata de una situación ligada al tráfico, microtráfico de drogas y que tendría también relación con rencillas entre distintos grupos, en este caso entre chilenos. Eso es lo que podemos decir hasta el momento, estamos haciendo intensas diligencias para dar con los autores de este hecho”.

    Según relato el persecutor, se trata de un ataque con armas de fuego percutado por varias personas y tendría vínculos con el tráfico de drogas en la comuna. “Hay varios impactos balísticos, se utilizaron al menos tres tipos de armas de fuego, el número exacto y los calibres van a ser parte del secreto de la investigación y de las diligencias que estamos realizando”, explicó el fiscal.

    Por su parte, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios Valparaíso de la PDI, indicó que policías concurrieron en primera instancia hasta el Hospital Provincial de Quillota-Petorca y posteriormente acá en la población Ríos de Chile en la comuna mencionada.

    Respecto a las víctimas, señaló que todos los fallecidos son adultos y que “tienen de 30, 28, 18 años de edad, respectivamente”. Mientras que entre los lesionados existe un menor de 17 años, de nacionalidad venezolana.

    Más sobre:QuillotaPDIHomicidio

