PDI recaptura a sujeto liberado por error de Gendarmería en la víspera de Navidad

El hombre de 35 años había sido liberado por error por parte de Gendarmería.

Un sujeto identificado como Mathias Jesús Fuentes Rojas (35), quien fue liberado por error por parte de Gendarmería, volvió a ser detenido durante este martes por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía, en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

Desde la policía civil confirmaron que fueron detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO) los que capturaron al hombre.

El individuo habría sido liberado en la previa a la Navidad, mientras se tramitaba una apelación a lo determinado por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, que no acogió la prisión preventiva del hombre, en la instancia de formalización del pasado martes 23 de diciembre, acusado de maltrato de obra a personal de investigaciones y microtráfico.

En ese contexto Fuentes Rojas quedó retenido, en tránsito, mientras se tramitaba el recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Tres días después, el viernes 26, el tribunal de alzada definió que el imputado debía hacer ingreso a prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sin embargo, pese a que debía estar bajo custodia de Gendarmería al momento de ser notificado de la resolución, se advirtió que el acusado había sido liberado, sin que constatara en algún oficio y resolución donde se abordara su liberación.

Así las cosas, recién este lunes 29 se emitió una orden de captura en contra del hombre de 35 años, la que rindió sus frutos durante este martes.