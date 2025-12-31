SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI recaptura a sujeto liberado por error de Gendarmería en la víspera de Navidad

    El hecho se produjo mientras se tramitaba una apelación ante la Corte de Apelaciones, la que resolvió tres días después del recurso.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El hombre de 35 años había sido liberado por error por parte de Gendarmería. Hans Scott

    Un sujeto identificado como Mathias Jesús Fuentes Rojas (35), quien fue liberado por error por parte de Gendarmería, volvió a ser detenido durante este martes por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía, en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

    Desde la policía civil confirmaron que fueron detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO) los que capturaron al hombre.

    El individuo habría sido liberado en la previa a la Navidad, mientras se tramitaba una apelación a lo determinado por el 9° Juzgado de Garantía de Santiago, que no acogió la prisión preventiva del hombre, en la instancia de formalización del pasado martes 23 de diciembre, acusado de maltrato de obra a personal de investigaciones y microtráfico.

    En ese contexto Fuentes Rojas quedó retenido, en tránsito, mientras se tramitaba el recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Tres días después, el viernes 26, el tribunal de alzada definió que el imputado debía hacer ingreso a prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad.

    Sin embargo, pese a que debía estar bajo custodia de Gendarmería al momento de ser notificado de la resolución, se advirtió que el acusado había sido liberado, sin que constatara en algún oficio y resolución donde se abordara su liberación.

    Así las cosas, recién este lunes 29 se emitió una orden de captura en contra del hombre de 35 años, la que rindió sus frutos durante este martes.

    Más sobre:PolicialPDIMathias Fuentes RojasGendarmeríaError

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Uso de “galletero” provocó incendio forestal en Pencahue: sujeto será formalizado este miércoles

    Envían a prisión preventiva a médico colombiano por emitir más de 2.300 licencias falsas

    Choque entre trenes deja un fallecido y más de 40 turistas heridos en vía férrea con destino a Machu Picchu

    Prisión preventiva para 62 imputados por Operación Apocalipsis: 42 exgendarmes quedaron con la máxima cautelar

    Fiscalía abre investigación por extracción de corteza al Coihue Abuelo en reserva nacional de Los Ríos

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    Lo más leído

    1.
    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    Familia es asaltada y agredida por al menos seis sujetos en vivienda de Puente Alto

    2.
    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

    3.
    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    PDI recaptura a sujeto liberado por error de Gendarmería en la víspera de Navidad
    Chile

    PDI recaptura a sujeto liberado por error de Gendarmería en la víspera de Navidad

    Uso de “galletero” provocó incendio forestal en Pencahue: sujeto será formalizado este miércoles

    Envían a prisión preventiva a médico colombiano por emitir más de 2.300 licencias falsas

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”
    Negocios

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    El Ipsa cierra con un alza de casi 57% en 2025 y SQM termina el año como la empresa más valiosa de la bolsa local

    Desempleo vuelve a subir después de cuatro meses y expertos ven poco probable que baje de 8% en el mediano plazo

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Choque entre trenes deja un fallecido y más de 40 turistas heridos en vía férrea con destino a Machu Picchu
    Mundo

    Choque entre trenes deja un fallecido y más de 40 turistas heridos en vía férrea con destino a Machu Picchu

    Más allá del caso Epstein: las nuevas polémicas que complican al expríncipe Andrés

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina