    Nacional

    Nuevo error en Gendarmería: Liberan a sujeto que debía cumplir prisión preventiva

    El funcionario responsable del ingreso fue sancionado y apartado de sus funciones informaron desde Gendarmería.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen referencial. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Durante la jornada de este martes desde Gendarmería dieron a conocer un nuevo error que se habría producido al interior de la institución, luego de que fuera liberada una persona que debía cumplir prisión preventiva en la Región Metropolitana.

    Según explicó Gendarmería a través de un comunicado, el “24 de diciembre de 2025, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de ingreso a prisión preventiva que no fue ejecutada por el personal a cargo del recinto, lo que resultó en la liberación del imputado".

    De acuerdo a lo que añadieron, se notificó al Ministerio Público con el fin de que se inicie la investigación correspondiente, mientras que el funcionario responsable del ingreso del imputado a la unidad fue sancionado y apartado de sus funciones.

    “Esta acción es un claro mensaje de que no permitiremos que errores administrativos comprometan la integridad del sistema judicial”, mencionaron.

    Además señalaron que “en Gendarmería, estamos revisando y fortaleciendo nuestros protocolos de ingreso a prisión preventiva para garantizar que situaciones como ésta no se repitan. La aplicación de la Ley es nuestra prioridad y actuaremos con firmeza ante cualquier incumplimiento”.

    Cabe recordar que este error se suma a otros similares ocurridos al interior de la institución, uno de estos ocurrido hace tan sólo unas semanas en la cárcel de Rancagua.

