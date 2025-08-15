PDI recaptura en Caldera a sujeto liberado por “error” desde cárcel de La Serena

Este jueves fue capturado el reo que habría sido excarcelado por error desde la cárcel de La Serena, siendo ubicado en la comuna de Caldera, en la Región de Atacama, por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

Ayer se informó de dos nuevos casos en que Gendarmería cursó –por causas que son materia de investigación- la liberación de dos personas, una de ellas desde la Región de Atacama, quien fue recapturado a la brevedad.

Sin embargo, desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena, el reo identificado como L.A.S.L., mientras cumplía una condena por tráfico de drogas, fue formalizado por microtráfico y tenencia de celular, luego de que se le encontrara droga y el aparato telefónico al interior del penal.

A pesar de que el tribunal dictaminó su prisión preventiva por estos últimos ilícitos, fue dejado en libertad tras cumplir la primera condena.

Desde la PDI señalaron que durante esta jornada se desarrolló un procedimiento policial en la comuna de Caldera, donde se logró la detención del sujeto a más de 400 kilómetros de distancia del lugar desde donde fue liberado.

“Detectives de la PDI Atacama, realizaron un operativo policial en la comuna de Caldera, logrando la detención de uno de los internos, de nacionalidad chilena de 38 años de edad, que había sido liberado desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena”, consignaron a través de sus redes sociales.

Mañana el sujeto pasará a control de detención en la ciudad de Copiapó, para luego ser trasladado a la Región de Coquimbo.

Investigación en curso

Luego de informada la recaptura, desde la Fiscalía de La Serena, la persecutora Ninoska Mosnich, confirmó una investigación en curso para determinar los hechos y la responsabilidad en la liberación del sujeto.

Mosnich explicó que “esta investigación comenzó con una denuncia realizada por el Juzgado de Garantía de Copiapó, quienes advierten que un imputado que estaba cumpliendo condena por una causa de la ciudad de Copiapó, había sido puesto en libertad, pese a que además tenía una medida cautelar de prisión preventiva, pendiente de cumplimiento”.

Esta información fue hecha llegar a la Fiscalía de La Serena por el mismo juzgado, dado que el sujeto cumplía prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de La Serena.

“En este momento estamos recopilando información, haciendo indagaciones y decretando diligencias, para determinar los hechos y eventualmente, la responsabilidad de algunas personas en ello”, agregó la persecutora Mosnich.