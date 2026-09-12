Pedro Lea-Plaza: “El nuevo proceso de selección de notarios funciona como un escudo protector de la fe pública”

El abogado Pedro Lea-Plaza acaba de cumplir seis meses al mando del Servicio Civil. El director de esa institución debutó en el puesto con una nueva misión: hacerse cargo del nuevo sistema de selección de notarios, conservadores y archiveros.

El nuevo sistema se estrenó con dos concursos, los que terminaron desiertos, porque casi ninguno de los postulantes logró pasar las pruebas de conocimientos y destrezas. Pese a eso, Lea-Plaza defiende el estándar y asegura que no se bajará la vara.

¿Cómo fue la previa a esos concursos?

La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile elaboró una batería de 735 preguntas categorizadas en difíciles, medianas y fáciles. La prueba de conocimiento, que tiene 32 preguntas, incluye una proporción de difíciles, medianas y fáciles. Estas preguntas se van mezclando de una manera algorítmica para dar siempre una prueba del mismo nivel de dificultad. He podido ser testigo de que este es un proceso muy profesional, donde se aplicaron los estándares de ADP.

¿Cómo se resguarda la integridad de la prueba de conocimientos si se rinde de manera telemática?

Nos importa mucho que las medidas de seguridad funcionen. Durante la rendición de la prueba la cámara frontal de la persona tiene que estar encendida. Además, debe haber una segunda cámara que tiene que estar puesta de una manera especial, para captar la pantalla del postulante. El sistema impide que el participante abra una segunda página en la pantalla. Eso es detectado y el sistema le hace una advertencia. Si no reacciona, entonces se bloquea y no puede seguir dando la prueba.

¿Han detectado vulneraciones?

Entiendo que en la primera prueba hubo 11 personas que no cumplieron con las bases y en la segunda me parece que fueron cinco.

¿Cuál es la evaluación de estos dos primeros concursos?

Ha sido muy exitoso. Hemos tenido la plataforma tecnológica funcionando, los sistemas de resguardo han funcionado y las bases se han podido controlar de manera adecuada. En los dos casos en que incluso el resultado final fue la declaración de desierto, de acuerdo a las bases, no hemos tenido muchos reclamos. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista del resultado, donde uno lo que espera es confeccionar una terna, eso no se ha logrado. Pero esa parte yo la evalúo con cierta cautela, porque se trata de los dos primeros concursos. Es un proceso totalmente nuevo. Han participado pocas personas, no ha habido una participación masiva.

Lo dice por el cambio radical del sistema.

Los participantes están evaluando y calibrando el nuevo sistema. Ellos probablemente van a decir: bueno, hay un nuevo estándar. Este nuevo estándar es exigente, es del nivel de exigencia ADP y me lo tengo que tomar más en serio, tengo que estudiar más o llegar mejor preparado, leerme mejor las bases. Aquí las personas se tienen que adaptar a esta nueva metodología. La clave aquí es que estamos aplicando el estándar de ADP a un proceso nuevo, distinto, pero que está resultando absolutamente transparente y objetivo.

¿Cree que esa es la gran virtud del nuevo sistema?

Si los dos concursos se han declarado desiertos es porque nadie cumplió con los estándares exigidos. Algunos creen que esto es más de lo mismo, que está todo arreglado. A ellos les digo que el resultado de estos dos primeros concursos es una demostración clara de que esto no está arreglado. No hay resultado porque el proceso es objetivo y transparente. Quiero aprovechar de invitar a todos los abogados que cumplen con el requisito de mínimo cinco años de experiencia y tienen interés de formar parte de esta función pública que es ser ministro de fe. Todos ellos quiero que vengan, que participen y que se preparen. Si lo hacen, sepan que esta será una evaluación objetiva, y quien tenga los requisitos legales, más los requisitos de mérito a nivel del estándar ADP, podrán formar parte de la terna y luego pueden ser nombrados notario, conservador o archivero. La invitación es abierta a participar, pero quiero que sepan que el estándar no lo vamos a mover.

¿Ya está zanjado?

No bajaremos el estándar. El nuevo proceso de selección de notarios es un escudo protector de la fe pública. Si bajamos los estándares, lo que estamos diciendo es que en esta función de ministro de fe pueden participar personas que cumplen con un estándar más bajo que el que se les exige a los altos directivos públicos. Eso nos parece que no corresponde. Son las personas las que tienen que adaptarse al estándar, porque este estándar es el escudo protector de la fe pública.

¿O sea, postulantes, pónganse a estudiar?

Sí, pónganse a estudiar. Esa frase quizá suena un poquito brusca, pero cada vez que alguien se va a someter a una evaluación, aun cuando sea una persona del rubro, se tiene que preparar.

Antes la prueba de conocimiento la hacía la CAPJ y todos aprobaban, ahora casi nadie. ¿Cómo se lo explica?

No me atrevería a decir que estos concursos develan algo respecto del sistema anterior. El sistema anterior había perdido legitimidad. Y siempre que tú instalas un sistema nuevo, los participantes se tienen que adaptar. Por eso es que optamos por implementar los nuevos concursos de manera progresiva.

¿Cuántos tienen disponibles para abrir?

Tenemos 16 vacantes que podríamos concursar, pero vamos a ir gradualmente. Estimamos que en seis meses deberíamos estar convocando del orden de 10 concursos mensuales. Ese es el estándar que proyectamos en régimen. De aquí a fin de año deberíamos, al menos, convocar unos 12 concursos.

¿Ha recibido quejas de la Asociación de Notarios?

No. Yo siempre estoy disponible a través de la ley del lobby, que es la forma adecuada para hacerlo, de recibir a quien esté interesado en hablar sobre estos temas. No me ha escrito en privado ningún notario.

Hay un problema con las ternas que quedaron en el limbo, ¿qué va a pasar con ellas?

Ahí hay un tema de interpretación de la ley. Hay una moción en el Senado para interpretar la ley en un sentido u otro. Nosotros como servicio estamos disponibles y en condiciones de absorber lo que nos entregue la ley.