    Nacional

    Penco: este martes pasa a control de detención hombre de 50 años imputado de tratar de iniciar foco de incendio

    Sujeto fue detenido el lunes en el sector de Villa Margarita, tras ser sorprendido por vecinos de la zona.

     
    Foto: Referencial / Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En horas de este martes pasará a control de detención un hombre que durante la jornada del lunes fue aprehendido por Carabineros en Penco, presuntamente por tratar de comenzar un incendio en esta ya afectada comuna de la Región del Biobío.

    Según informaron desde Carabineros, se trata de un sujeto de 50 años -con antecedentes por hurto e infracción a la Ley de Drogas-, quien fue retenido por vecinos luego de que lo encontraran prendiendo fuego con un encendedor a vegetación en las cercanías del cuartel de Bomberos, emplazado en el sector de Villa Margarita.

    Así, fue trasladado a la Tercera Comisaría de Penco y se espera que este martes pase a control de detención y posterior formalización de cargos.

    “Se le inacautó un encendedor con el cual, presuntamente, estaba encendiendo fuego y, también, una bolsa de nailon que tenía en su interior cable con cobre”, señaló, al respecto, el mayor Bruno Gallardo.

    Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, fue enfático al señalar que “estos hechos no van a quedar en la impunidad”, subrayando el compromiso del Estado en perseguir penalmente cualquier acción intencional vinculada a los siniestros.

    Penco: este martes pasa a control de detención hombre de 50 años imputado de tratar de iniciar foco de incendio

