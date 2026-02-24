Tres menores detenidos tras persecución policial que terminó con una patrulla municipal volcada en La Florida
Los hechos se registraron en horas de la madrugada, luego de que se detectara un vehículo el cual mantenía un encargo vigente por robo.
Con una patrulla municipal volcada terminó una persecución policial producida durante la madrugada de este martes en la comuna de La Florida.
Los hechos se iniciaron en la comuna de Ñuñoa, alrededor de las 1:40 horas, luego de que personal policial detectara un vehículo el cual mantenía encargo vigente por robo.
Tras esto, es que se inició un seguimiento del vehículo, el cual culminó en la comuna de La Florida, donde el vehículo robado y una patrulla municipal protagonizaron un accidente de tránsito.
Según detalló el subteniente de Carabineros, Daniel Luengo oficial de ronda Prefectura Oriente “Lamentablemente solamente tenemos un vehículo municipal de la comuna de Ñuñoa que resultó volcado, pero afortunadamente no registramos lesionados ni de carabineros ni de funcionarios municipales”.
Los hechos culminaron con cuatro sujetos detenidos, tres de ellos menores de edad detenidos y uno mayor.
