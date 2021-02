Piñera por retorno a clases presenciales: “Lo que no puede ocurrir es que lleguen alumnos y los colegios no estén preparados para recibirlos”

Como una “muy buena reunión” calificó el Presidente Sebastián Piñera el encuentro que junto a los ministros de Educación, Raúl Figueroa, y Salud, Enrique Paris, sostuvo este martes con los presidentes del Colegio Médico, Colegio de Profesores -Izkia Siches y Carlos Díaz- y la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, entre otros, donde abordaron el inicio del año escolar 2021.

En el encuentro, el Mandatario insistió en que el retorno a clases presencial, que comienza el 1 de marzo, será “voluntario, gradual, flexible y seguro”. “No va a ser ni el Presidente del gobierno, ni el presidente del Colegio de Profesores, ni ninguna autoridad, sino que los padres y apoderados los que van a decidir libremente cuándo enviar a sus hijos a las escuelas y colegios. Para eso van a requerir el apoyo e información de todos los liderazgos”, insistió el Mandatario.

Piñera agregó que el proceso “va a ser gradual,” y que no significa que “que los 3.500.000 de estudiantes van a ir a clases presenciales el 1 de marzo”. “Va a comenzar el 1 de marzo, y va a continuar día a día, y se va a desarrollar en forma gradual y por etapas según la circunstancia de cada comunidad escolar y de cada familia, hasta llegar a todos los niños y todos los jóvenes de Chile”.

Para el Mandatario “lo importante es que los niños que están preparados vuelvan lo antes posible a clases presenciales y los que no están aún preparados, los preparemos lo antes posible para que puedan ellos volver a clases presenciales”.

“Queremos decirlo con mucha fuerza: para que los padres puedan ejercer esta libertad de decidir esta libertad de enviar a sus hijos al colegio, los colegios tienen que estar abiertos y disponibles. Es posible que en algunos colegios el 1 de marzo, no lleguen alumnos, lo que no puede ocurrir es que lleguen alumnos y los colegios no estén preparados para recibirlos”, comentó el Presidente.

Según detalló, el proceso de retorno presencial a las aulas va a ser “flexible” con distintas modalidades: “en días continuos o en días alternados, en algunos colegios van a haber algunos alumnos en jornadas matinales, otros alumnos en jornadas vespertinas, flexibilidad de horarios, recreos diferidos”.

Para apoyar esta labor, aseguró que “el Ministerio de Educación ha entregado a todos los establecimientos kit sanitarios” y ha puesto en marcha el plan “Yo confío en mi escuela” con recursos por más de 13 mil millones para que los establecimientos puedan adecuar su infraestructura.

Además, Piñera aseguró que “el gobierno reconoce el insustituible rol que cumplen los 250 mil profesores y profesoras en la formación y la educación de nuestros niños y jóvenes” y destacó que fueron priorizados en el proceso de vacunación.

“Por eso todos hemos concordado en esta reunión en la importancia de restablecer la educación presencial, y en la importancia de la participación y de la consulta a las comunidades escolares y en la importancia de los protocolos sanitarios para proteger la salud de todos los niños, profesores, padres y apoderados y miembros de la comunidad escolar”, concluyó el Mandatario.

Colegio de Profesores: “Hemos dejado claro que todos los que nos hemos sentado en la mesa queremos volver a clases presenciales”

El presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, también se refirió a los temas planteados al consejo asesor. Tras la cita, señaló que durante el 2020 las comunidades educativas no fueron escuchadas, panorama que esperan sea distinto para este nuevo año escolar y donde la voz toda la comunidad escolar -desde padres hasta profesores- sean escuchadas para definir el retorno a clases. En la misma línea, anunció que el Covid-19 será incorporado en el seguro escolar.

Por otra parte, afirmó que “aquí no hay grupos entre los que quieren volver a clases presenciales y los que no quieren. Hemos dejado claro que todos los que nos hemos sentado en la mesa hoy queremos volver a clases presenciales porque sabemos que las clases presenciales son irremplazables. El tema de fondo que hemos planteado, y eso sí que es discutible, son las condiciones”.

En este sentido, informó que partir de mañana, se conformaran mesas comunales en todo el país, donde “podamos allí escuchar la voz legítima, genuina y verdadera de quienes están en las escuelas, liceos y jardines” finalizó.

Ministro Figueroa: “El consenso en Chile está por poner a nuestro niños como principal prioridad”

Consultado por las tensiones con el Colegio de Profesores, el ministro Raúl Figueroa sostuvo que pese a las diferencias “hemos tenido desde hace mucho tiempo consensos en elementos fundamentales como lo relevante de las clases presenciales y la seguridad que debe tener ese proceso”.

“Esta reunión marca un hito fundamental y es que queda en evidencia, para que nadie tenga duda, en que el consenso en Chile está por poner a nuestro niños como principal prioridad y que todos, desde los distintos ámbitos que nos toca colaborar, pondremos nuestro máximo esfuerzo para que el 2021 sea un año distinto y mejor para nuestros alumnos, donde la presencialidad tenga un foco relevante con toda la seguridad que eso necesita”, agregó.