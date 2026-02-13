Pingüino de Humboldt es declarado Monumento Natural

El Ministerio del Medio Ambiente informó este viernes que se decidió declarar Monumento Natural al pingüino de Humboldt. ​

“Con una participación ciudadana récord (9.000 observaciones), el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, aprobó esta declaratoria. ¡Avanzamos en la protección de nuestro patrimonio natural!”, reportó la cartera en sus redes sociales.

La repartición estatal había habilitado un mecanismo de participación ciudadana, en el que personas, organizaciones y comunidades podían manifestar su apoyo u observaciones respecto a la declaratoria.

El pingüino de Humboldt es una especie de ave marina, endémica del Sistema de la Corriente de Humboldt, desde la Isla Foca frente a la caleta de la Islilla en la provincia de Paita,Perú, hasta isla Metalqui, Chiloé, en Chile.

Las principales colonias reproductivas de Chile de norte a sur son las islas: Pan de Azúcar y Chañaral en la Región de Atacama; islas Choros, Tilgo, los islotes Pájaros en la Región de Coquimbo y la isla de Cachagua en la Región de Valparaíso.

“Buscamos asegurar el futuro de la especie mediante el resguardo de sus hábitats reproductivos y la reducción del impacto por actividades pesqueras”, indicó el gobierno al dar a conocer la declaración.