Plan Nacional de Cortafuegos presenta un 36% de avance: el objetivo es completar casi 5 mil km entre Tarapacá y Magallanes

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dieron a conocer los avances del Plan Nacional de Cortafuegos 2025, iniciativa que busca prevenir y mitigar los incendios forestales, todo esto ad portas del verano, donde se suelen registrar más siniestros de este tipo.

La titular del MOP, Jessica López, aseguró que este 2025 se ha “aumentado la cantidad de kilómetros que el Ministerio y su Dirección de Vialidad van a trabajar para resolver una de las partes más delicadas de los riesgos de los incendios que tienen que ver con los pastizales que están alrededor de nuestras rutas”.

En detalle, el MOP se encargará de efectuar 3.630 kilómetros de cortafuegos en rutas de vialidad a lo largo de todo el país.

A eso se suman los 547 km de cortafuegos que harán los municipios, los 597km que sumará Conaf, los 25 km que realizarán diversas empresas, 40 km que implementarán las eléctricas y los 52,5 km que se realizarán de forma particular. Todo ello suma un total de 4.893 km de cortafuegos, los que en definitiva considera el plan.

Al respecto, la ministra López indicó que en regiones se efectuarán más kilómetros que en la RM, puesto que “hay un mayor riesgo de incendios y ahí se están concentrando los esfuerzos”. Eso sí, precisó que, “igualmente” las acciones se están llevando a cabo “en todo el país, entre la región de Tarapacá y Magallanes”.

En cuanto a los avances, desde la cartera precisaron que a la fecha, se han completado 1.321 km, lo que representa un 36% del total de los trabajos que se desarrollan entre Tarapacá y Magallanes.

Estas acciones se están desarrollando ad portas del verano (que comienza el 21 de diciembre) y en medio de altas temperaturas que ya han facilitado la propagación de incendios forestales.

Según explicó Conaf, las acciones del Plan Nacional de Cortafuegos deben ejecutarse en estas fechas, antes que el pasto semille, previo al periodo crítico de incendios y cuando las condiciones del suelo no impliquen riesgos de erosión.

Imagen-Cortafuego-2847

La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, señaló que “a la fecha ya llevamos una mayor cantidad de incendios ocurridos que en la misma fecha del año anterior. Sin embargo, estos no han tenido impactos significativos y, por lo tanto, tenemos un menor número de hectáreas quemadas o afectadas por el eficiente trabajo de las brigadas forestales”.

En tanto, el director nacional de Conaf, Rodrigo Illesca, explicó que el plan de cortafuegos comenzó el 2017 y que en agosto de este 2025 se formalizó con un convenio. “Ese convenio nos da todas las atribuciones y nos sistematiza en cómo nosotros podemos trabajar de mejor forma, indicando la superficie o la longitud que vamos a tener por región”, sostuvo.

Con esta acción, se busca proteger viviendas, infraestructura crítica y productiva, según indicaron desde Conaf.

Las autoridades hicieron un llamado a la precaución, y recordaron que ante una emergencia de incendio forestal se debe llamar al número 130 de Conaf.