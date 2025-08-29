¿Podrá ser candidato? Segundo Tribunal Electoral fija fecha para ver situación de Daniel Jadue y pide informe

“Por interpuesta reclamación de exclusión del padrón electoral. Cítese al reclamante y al reclamado Oscar Daniel Jadue Jadue a la audiencia del día lunes 1 de septiembre de 2025, a las 14.30 horas”.

Así el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana citó al exalcalde de Recoleta a comparecer en medio de la reclamación en su contra que podría impedir su candidatura a diputado.

Según explicó el tribunal, el comunista podrá comparecer de manera telemática a la audiencia. Asimismo, solicitó un informe al Poder Judicial respecto de su situación.

“Pídase asimismo informe, por la vía más expedita, al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, acerca de la situación procesal de Oscar Daniel Jadue Jadue, en la causa Rol 1.343- 2021, el que deberá evacuarse dentro de 48 horas” , señala.

Esto ocurre luego que la jueza Paulina Moya desestimó la petición de la defensa del militante comunista para que se entendiera por no presentada la acusación donde el Ministerio Público pidió más de 18 años de cárcel en su contra, por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal.

Tras ello, las reclamaciones de personeros políticos respecto de sus posibilidades para ser candidato al Congreso se activaron rápidamente, ya que la Constitución establece que un ciudadano perderá su derecho a sufragio si se encuentra acusado de un delito de pena aflictiva, la misma situación en la que se encuentra Jadue.