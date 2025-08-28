SUSCRÍBETE
Nacional

Lo ratificaron como “acusado”: querellante anuncia oficio al Servel para impugnar la candidatura de Jadue a diputado

La legislación electoral dispone de un plazo de 10 días para hacer reclamaciones al padrón con el listado de ciudadanos habilitados para votar y postular, que vence el 28 de agosto.

Por 
José Navarrete
 
María Catalina Batarce
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago confirmó este jueves la calidad de “acusado” que tiene el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue en la investigación por su rol a la cabeza de la Asociación Chilena de Farmacias Populares.

“Eso no cambia por ningún motivo”, recalcó el fiscal Marcelo Cabrera, persecutor de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, tras la audiencia en que se reagendó para el 8 de octubre la audiencia de preparación de juicio oral del caso.

A la exautoridad municipal lo acusan de cuatro hechos en los que se configuraría un fraude reiterado, estafa, cohecho y un delito concursal, por los que el Ministerio Público solicitó penas que suman 18 años de cárcel.

La defensa de Jadue pidió la reapertura de la investigación, lo que podría ser discutido en la audiencia de octubre.

“La reapertura es una discusión más bien técnica y tiene que ver específicamente con solicitudes que haya hecho alguno de los intervinientes, en este caso la defensa, en el tiempo oportuno y que hayan sido solicitadas mientras la causa estaba vigente. Y en ese sentido, el magistrado lo que tendrá que ver es si efectivamente esas diligencias son útiles o si son dilatorias o no para los efectos de la continuidad de la causa”, especificó el fiscal.

Candidatura a diputado

Ante esta situación, el abogado Christian Espejo, querellante en la causa, anunció que realizará una presentación al Servicio Electoral para impugnar la candidatura de Daniel Jadue a diputado del Partido Comunista.

Esto, porque la situación judicial del exalcalde no ha tenido efecto jurídico ni administrativo en su carrera parlamentaria, en base al padrón electoral preliminar que publicó el Servel y que el organismo tuvo de base para las inscripciones.

“Lo que hoy día sí quedó firme es que se cerró la investigación y por otra parte que la calidad de acusado de todos los formalizados en este caso se mantiene. Y esto a nosotros nos conlleva como querellantes, que sí tenemos la facultad, una cosa que no tiene el Ministerio Público, de oficiar al Servel, para el efecto de que pueda generarse en este momento la inhabilidad del señor Jadue para ser candidato”, sostuvo Espejo.

El abogado afirmó que ese es “uno de los efectos más importantes de la acusación” que fue ratificada en la audiencia de este jueves.

La legislación electoral dispone de un plazo de 10 días para hacer reclamaciones respecto al padrón preliminar, que vence el 28 de agosto.

