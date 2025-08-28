Tribunal ratifica a Jadue como acusado y reagenda audiencia de preparación de juicio oral para el 8 de octubre

Pasadas las 13.00 horas, la jueza Paulina Moya, titular del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, dio a conocer su decisión respecto al requerimiento que hizo Daniel Jadue para reabrir la investigación que se desarrolla en su contra por el caso Farmacias.

“No se configura infracción sustancial de derechos ni vulneración constitucional”, indicó la magistrada, al acoger parcialmente la cautela de garantía que se presentó a favor de Jadue.

La defensa del exalcalde de Recoleta estaba solicitando que tenga por no presentada la acusación de la Fiscalía Regional Centro Norte y que se amplíe investigación en otros 120 días.

La jueza Moya decidió reagendar la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 8 de octubre.

Las elecciones parlamentarias se realizarán cinco semanas después y Jadue figura inscrito como candidato a diputado del Partido Comunista.

El Ministerio Público está requiriendo para el exjefe comunal sanciones que, en suma, superan los 18 años de cárcel por su presunta autoría de fraude al fisco reiterado, cohecho, estafa y un delito concursal.

La Fiscalía Centro Norte y los querellantes se opusieron a lo planteado por la defensa, argumentando que la investigación está agotada, no hay diligencias pendientes y que el 15 de septiembre, cuando estaba fijada la audiencia de preparación de juicio oral se debía analizar la reapertura.

Con la decisión de la jueza este jueves, se ratifica que el estado procesal de la causa es en etapa de preparación de juicio oral y se entiende la acusación como válidamente presentada. Por consiguiente, Jadue se mantiene en calidad de acusado, independiente de las alegaciones que pueda hacer su defensa.