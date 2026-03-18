Por qué hay aviones de la FACH realizando sobrevuelos en la Región Metropolitana

Aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) estarán realizando sobrevuelos en distintas comunas de la Región Metropolitana durante este miércoles y el próximo viernes.

Aeronaves FACH realizaron maniobras similares hace algunos días en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, y Los Lagos, con motivo de la conmemoración durante marzo del Mes del Aire y del Espacio.

Según explicó la institución, estos sobrevuelos se enmarcan en el Ejercicio ADEX X, orientado a incrementar el grado de alistamiento operacional de las tripulaciones aéreas.

“Esta actividad constituye, además, una oportunidad para que la ciudadanía pueda apreciar de cerca una de las capacidades más relevantes de la defensa aérea nacional, así como el profesionalismo y compromiso de los aviadores militares que, de manera permanente, resguardan los cielos de nuestro país”, señalo la FACH en una nota de prensa en la que explican las maniobras.

Asimismo, según precisan, estas operaciones se están desarrollando en el contexto de la preparatoria de la ceremonia por el 96° aniversario institucional, que se efectuará el sábado 21 de marzo, desde las 11.00 horas, en la Base Aérea El Bosque.

El acto, será encabezado por el Presidente José Antonio Kast y contará con un desfile aéreo y terrestre.