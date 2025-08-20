SUSCRÍBETE
Nacional

Portonazo en Puente Alto: mujer fue amenazada con armas de fuego en las afueras de su domicilio

Alrededor de seis sujetos amenazaron a la víctima con el fin de sustraerle su vehículo.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Sujetos habrían amenazado y sustraído un vehículo a una mujer en la comuna de Puente Alto.

Los hechos se registraron cerca de las 23:00 horas en calle El Baule, cuando la víctima fue interceptada por alrededor de seis sujetos, quienes la amenazaron para sustraer su vehículo.

Según detalló el teniente de Carabineros, Fernando Muñoz, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Cordillera, la víctima “tras haber ido a buscar un objeto a su vehículo estacionado frente a su inmueble, fue interceptada por seis sujetos a rostro descubierto, los cuales con armamento de fuego la intimidaron, sustrayéndole su vehículo”.

De acuerdo a lo que explicó, la persona "logró lanzar las llaves de su vehículo a la vía pública, desplazándose hacia su inmueble".

Personal de Carabineros se encuentra realizando las diligencias necesarias para dar con el paradero de los sujetos.

