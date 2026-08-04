SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Posta Central obtiene 91,1% en evaluación de gestión y lidera ranking de desempeño de hospitales: más de la mitad no cumplió la meta

    La evaluación del desempeño de los hospitales autogestionados del país se realiza mediante una herramienta llamada Balanced Score Card, la cual cuenta con 29 indicadores, y su exigencia de cumplimiento mínimo es de 75%.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La ministra de Salud, May Chomali, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, dieron a conocer los resultados de la gestión hospitalaria de 2025, la que concluye que más de la mitad no cumplió la meta mínima.

    La evaluación del desempeño de los hospitales autogestionados del país se realiza mediante una herramienta llamada Balanced Score Card, la cual cuenta con 29 indicadores, y su exigencia de cumplimiento mínimo es de 75%.

    Al respecto, el subsecretario Montt indicó que de los 62 establecimientos autogestionados en la red “26 tuvieron un cumplimiento sobre el 75% que está definido como la línea base”. En tanto, 15 hospitales logaron entre el 70% y 74,9% de los indicadores, mientras que 21 hospitales de la red tuvieron resultados bajo el 69%. Es decir, más de la mitad de los hospitales no cumplió la meta de desempeño.

    En ese sentido, el subsecretario apuntó a que el objetivo de esta medición es identificar y acompañar a los equipos desde las Subsecretarias de Redes Asistenciales para así “mejorar, fortalecer su desempeño, finalmente buscando beneficiar a los pacientes”.

    En cuanto a los resultados, el subsecretario destacó la labor del equipo del Hospital de Asistencia Pública HUAP (Posta Central), establecimiento que logró obtener en esta medición un 91,1%, superando ampliamente sus resultados, ya que hace diez años figuraba entre los establecimientos de peor desempeño del país.

    Sobre el punto, la ministra Chomali destacó la trayectoria del establecimiento, recordando que “desde el año 2020, que la Posta Central está sobre lo esperado, que es un 75%”. Y esto, sostuvo, “no es casualidad”.

    “No es que del 2019 al 2020 haya ocurrido un milagro, sino que efectivamente es un trabajo sostenido, sin prisa, pero sin pausa, para llegar a tener un 91,1% como es este año”, destacó. “Y esto habla de los liderazgos: de los liderazgos de la dirección de servicio, de la dirección del hospital, de los jefes de cada una de las unidades, de las jefaturas de compra, todo el gobierno hospitalario”.

    “Solo felicitar a todo el equipo directivo de la Posta Central y felicitar a los equipos clínicos, porque sin la respuesta de los equipos clínicos, nada puede hacer el gobierno del hospital”, celebró la titular de la cartera de Salud.

    “La pandemia puso a prueba a nuestra institución”

    Por su parte el director del establecimiento indicó que este resultado “no se explica por las acciones de solamente un año, sino de que llevamos una década trabajando, buscando la mejora de nuestros procesos para así ponerlo a servicio de la ciudadanía”.

    “Los hospitales públicos nos debemos a la persona que se atiende en los hospitales. En ese sentido, el buen uso de los recursos públicos y trabajar con eficiencia finalmente beneficia a todas las personas que se encuentran dentro del Fonsa y en general a la ciudadanía del país”, señaló.

    En esta línea, apuntó, “actuar no solamente con eficiencia clínica, sino que también con eficiencia administrativa, vigilando los procesos de compra, de mantención de infraestructura, de participación ciudadana, de procesos jurídicos, todos ellos contribuyen a mejorar los resultados del hospital, trabajar con eficiencia y finalmente beneficiar a la persona que busca ayuda en nuestro establecimiento”.

    Consultado sobre la mejora sostenida que han tenido en el tiempo, el director del establecimiento apuntó a que la pandemia ayudó a que tuviesen que optimizarse, y tras esto, velar por mantener estas mejoras hasta hoy.

    “La pandemia puso a prueba a nuestra institución”, sostuvo. “En ese momento (la Posta Central) fue considerada el corazón del manejo de la pandemia y eso nos obligó a complejizar lo que estábamos haciendo como hospital”.

    Así, indicó, durante la pandemia hubo que mejorar los procesos de compra, los procesos de gestión interna, los procesos de control.

    “Y eso, una vez que acaba la pandemia, el gran desafío nuestro es cómo lo mantenemos”, señaló. “Hemos logrado mantenernos de forma bastante pareja en los diferentes años y eso se explica por el compromiso de los funcionarios de la puesta central, quienes dentro de equipos organizados están llevando a cabo las diferentes acciones que explica la eficiencia operacional de nuestra institución”, concluyó.

    Más sobre:NacionalMinsalMinisterio de SaludRedes Asistenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las autoridades de la Franja de Gaza elevan a más de 73.380 los muertos por los ataques de Israel

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá “muy pronto” o Irán recibirá “un golpe muy duro”

    Lo más leído

    1.
    Otra jueza más recurre al TC para congelar en la Suprema su cuaderno de remoción por viajar fuera de Chile con licencia

    Otra jueza más recurre al TC para congelar en la Suprema su cuaderno de remoción por viajar fuera de Chile con licencia

    2.
    Mineduc ingresará proyecto que ajusta hasta 2040 cronograma de SLEP pendientes y facilita que municipios sigan a cargo

    Mineduc ingresará proyecto que ajusta hasta 2040 cronograma de SLEP pendientes y facilita que municipios sigan a cargo

    3.
    Orrego triunfa en la Suprema y consigue que aseguradora pague por fallido convenio con ProCultura en programa Quédate

    Orrego triunfa en la Suprema y consigue que aseguradora pague por fallido convenio con ProCultura en programa Quédate

    4.
    Senadores presentan bancada para impulsar proyecto de indulto general a uniformados por causas del estallido social

    Senadores presentan bancada para impulsar proyecto de indulto general a uniformados por causas del estallido social

    5.
    Gigantescas llamaradas y explosiones movilizan amplio operativo por incendio en empresa química de Quilicura

    Gigantescas llamaradas y explosiones movilizan amplio operativo por incendio en empresa química de Quilicura

    6.
    Reiteradas falencias en seguridad complican a Panimex tras voraz incendio: Bomberos y Salud apuntan a incumplimientos de la empresa

    Reiteradas falencias en seguridad complican a Panimex tras voraz incendio: Bomberos y Salud apuntan a incumplimientos de la empresa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible
    Chile

    Así funciona la red de Metro este miércoles 5 de agosto: inicia el servicio con toda la red disponible

    Temblor hoy, miércoles 5 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Reiteradas falencias en seguridad complican a Panimex tras voraz incendio: Bomberos y Salud apuntan a incumplimientos de la empresa

    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma
    Negocios

    Expertos cuestionan crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas aprobado en la megarreforma

    Ampliación del subsidio al crédito hipotecario cubre un tercio del stock disponible de viviendas de hasta 6.000 UF

    Caso Sartor: querellante afirma que los hermanos Larraín y Michael Clark arriesgan hasta 40 años de cárcel

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio
    Tendencias

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Crisis en el fútbol femenino azul: la U despide a su entrenador tras irregular campaña
    El Deportivo

    Crisis en el fútbol femenino azul: la U despide a su entrenador tras irregular campaña

    La U hace oficial a Tobías Reinhart, su nuevo refuerzo: “Hay que pelear todo”

    Alejandro Tabilo enfrentará a expupilo de Nicolás Massú en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?
    Cultura y entretención

    Revolver, el salto mayúsculo de The Beatles: ¿es el mejor disco de rock de los años 60?

    Maggie O’Farrell tras Hamnet: luces y sombras de Tierra, su nueva novela que ya prepara su salto al cine

    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    Las autoridades de la Franja de Gaza elevan a más de 73.380 los muertos por los ataques de Israel
    Mundo

    Las autoridades de la Franja de Gaza elevan a más de 73.380 los muertos por los ataques de Israel

    Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá “muy pronto” o Irán recibirá “un golpe muy duro”

    Portugal acusa veladamente a España de incitar un “efecto llamada” por la “falta de regulación” migratoria

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”
    Paula

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”