Posta Central obtiene 91,1% en evaluación de gestión y lidera ranking de desempeño de hospitales: más de la mitad no cumplió la meta

La ministra de Salud, May Chomali, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, dieron a conocer los resultados de la gestión hospitalaria de 2025, la que concluye que más de la mitad no cumplió la meta mínima.

La evaluación del desempeño de los hospitales autogestionados del país se realiza mediante una herramienta llamada Balanced Score Card, la cual cuenta con 29 indicadores, y su exigencia de cumplimiento mínimo es de 75%.

Al respecto, el subsecretario Montt indicó que de los 62 establecimientos autogestionados en la red “26 tuvieron un cumplimiento sobre el 75% que está definido como la línea base”. En tanto, 15 hospitales logaron entre el 70% y 74,9% de los indicadores, mientras que 21 hospitales de la red tuvieron resultados bajo el 69%. Es decir, más de la mitad de los hospitales no cumplió la meta de desempeño.

En ese sentido, el subsecretario apuntó a que el objetivo de esta medición es identificar y acompañar a los equipos desde las Subsecretarias de Redes Asistenciales para así “mejorar, fortalecer su desempeño, finalmente buscando beneficiar a los pacientes”.

En cuanto a los resultados, el subsecretario destacó la labor del equipo del Hospital de Asistencia Pública HUAP (Posta Central), establecimiento que logró obtener en esta medición un 91,1%, superando ampliamente sus resultados, ya que hace diez años figuraba entre los establecimientos de peor desempeño del país.

Sobre el punto, la ministra Chomali destacó la trayectoria del establecimiento, recordando que “desde el año 2020, que la Posta Central está sobre lo esperado, que es un 75%”. Y esto, sostuvo, “no es casualidad”.

“No es que del 2019 al 2020 haya ocurrido un milagro, sino que efectivamente es un trabajo sostenido, sin prisa, pero sin pausa, para llegar a tener un 91,1% como es este año”, destacó. “Y esto habla de los liderazgos: de los liderazgos de la dirección de servicio, de la dirección del hospital, de los jefes de cada una de las unidades, de las jefaturas de compra, todo el gobierno hospitalario”.

“Solo felicitar a todo el equipo directivo de la Posta Central y felicitar a los equipos clínicos, porque sin la respuesta de los equipos clínicos, nada puede hacer el gobierno del hospital”, celebró la titular de la cartera de Salud.

“La pandemia puso a prueba a nuestra institución”

Por su parte el director del establecimiento indicó que este resultado “no se explica por las acciones de solamente un año, sino de que llevamos una década trabajando, buscando la mejora de nuestros procesos para así ponerlo a servicio de la ciudadanía”.

“Los hospitales públicos nos debemos a la persona que se atiende en los hospitales. En ese sentido, el buen uso de los recursos públicos y trabajar con eficiencia finalmente beneficia a todas las personas que se encuentran dentro del Fonsa y en general a la ciudadanía del país”, señaló.

En esta línea, apuntó, “actuar no solamente con eficiencia clínica, sino que también con eficiencia administrativa, vigilando los procesos de compra, de mantención de infraestructura, de participación ciudadana, de procesos jurídicos, todos ellos contribuyen a mejorar los resultados del hospital, trabajar con eficiencia y finalmente beneficiar a la persona que busca ayuda en nuestro establecimiento”.

Consultado sobre la mejora sostenida que han tenido en el tiempo, el director del establecimiento apuntó a que la pandemia ayudó a que tuviesen que optimizarse, y tras esto, velar por mantener estas mejoras hasta hoy.

“La pandemia puso a prueba a nuestra institución”, sostuvo. “En ese momento (la Posta Central) fue considerada el corazón del manejo de la pandemia y eso nos obligó a complejizar lo que estábamos haciendo como hospital”.

Así, indicó, durante la pandemia hubo que mejorar los procesos de compra, los procesos de gestión interna, los procesos de control.

“Y eso, una vez que acaba la pandemia, el gran desafío nuestro es cómo lo mantenemos”, señaló. “Hemos logrado mantenernos de forma bastante pareja en los diferentes años y eso se explica por el compromiso de los funcionarios de la puesta central, quienes dentro de equipos organizados están llevando a cabo las diferentes acciones que explica la eficiencia operacional de nuestra institución”, concluyó.