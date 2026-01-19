SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Presidenta de Corte de Valdivia y caso Julia Chuñil: “La necesidad de cautela queda adecuadamente cubierta”

    Este lunes se rechazó la apelación del Ministerio Público sobre las medidas cautelares de dos imputados del caso.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Marcela Araya, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

    La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, Marcela Araya, respaldó la decisión de mantener las medidas cautelares respecto al caso de Julia Chuñil. Esto, después de anunciar la mañana de este lunes el rechazo a la petición de la Fiscalía y que se mantiene el arresto domiciliario de dos imputados por la causa.

    El Ministerio Público quiso modificar la medida cautelar de los hermanos Jeannette Troncoso y Pablo San Martín porque estos “no concurrían los presupuestos necesarios para configurarse los riesgos procesales invocados por la institución”, es decir, el peligro para la seguridad de la sociedad, el peligro de fuga y el peligro para la investigación.

    Sin embargo, la apelación fue rechazada por la Corte.

    Araya sostuvo que las medidas “fueron suficientemente cautelares a juicios de la sala para satisfacer estos riesgos procesales”.

    Además, reiteró que “la necesidad de cautela queda adecuadamente cubiertas con estas medidas que son de aplicación preferente, reservándose la prisión preventiva para aquellos casos en que resulte estrictamente necesaria para los fines del procedimiento”.

    Las medidas confirmadas por la Corte de Apelaciones fueron arresto domiciliario total en lugares distintos de aquellos que se encuentran en investigación y arraigo nacional total. De presentarse nuevos hallazgos, el Ministerio Público puede repetir el proceso.

