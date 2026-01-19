SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Corte de Apelaciones de Valdivia rechaza petición de la Fiscalía y mantiene arresto domiciliario de dos hijos de Julia Chuñil

    A Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, a quienes se les atribuye la autoría por omisión del homicidio de su madre, se les impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó en la mañana de este lunes la petición que el Ministerio Público hizo para modificar la medida cautelar de arresto domiciliario de los hermanos Jeannette Troncoso y Pablo San Martín, dos de los cuatro imputados por la muerte de su madre, Julia Chuñil.

    La Fiscalía atribuyó la semana pasada la autoría material de la muerte de la dirigente de 72 años a uno de sus hijos, Javier Troncoso, quien fue puesto en prisión preventiva. La autoría por omisión y la inhumación ilegal del cuerpo, en tanto, se le imputó a Jeannette Troncoso y Pablo San Martín. Al exyerno de Chuñil, quien habría confesado las circunstancias que rodearon el crimen, se le acusó de encubrir el homicidio y actualmente permanece bajo arresto domiciliario.

    Cabe mencionar que por seis días consecutivos Carabineros ha registrado la vivienda y el terreno donde Chuñil vivía, pero que aún su cuerpo no es hallado.

    No obstante, el Ministerio Público no quedó conforme con la decisión del tribunal respecto de Jeannette Troncoso y Pablo San Martín y solicitó que ambos queden en prisión preventiva por considerar que la medida cautelar que se decretó inicialmente constituye un peligro para la investigación.

    La Corte de Apelaciones de Valdivia, sin embargo, rechazó la petición y confirmó con ello las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para ambos imputados.

    En caso de surgir nuevos antecedentes, el Ministerio Público podría solicitar nuevamente la prisión preventiva respecto de estos dos acusados.

    Más sobre:Julia ChuñilHijosCautelarArresto domiciliario

