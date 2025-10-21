SUSCRÍBETE
Nacional

Presidente Boric acude al SML y se reúne con familia de niño fallecido en choque en Recoleta

El Mandatario, ahora de manera personal, comprometió apoyo y disposición de todos los ministerios a colaborar, y con la entrega de ayuda psicosocial.

Por 
Alonso Aranda
 
David Tralma
El Presidente Gabriel Boric. Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

El Presidente Gabriel Boric acudió la mañana de este martes al Servicio Médico Legal (SML), para visitar a la familia del niño de 10 años fallecido en el choque que provocaron sujetos con un amplio prontuario, y que involucró a un furgón escolar, la tarde de ayer, en Recoleta.

El Mandatario asistió junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario de la cartera, Víctor Ramos, para manifestar apoyo y disposición de todos los ministerios a colaborar, y con la entrega de ayuda psicosocial.

Esto, en el mismo tenor -pero ahora de manera personal- de lo que ya había manifestado en sus redes sociales cuando se conoció la tragedia.

“La muerte de un niño y puesta en riesgo de otros en un choque a un furgón escolar provocado por dos delincuentes (ambos ya detenidos) desgarra el alma de Chile. Es la sociedad entera la que abraza a las familias que hoy sufren y repudia a quienes han provocado esta tragedia. He instruido a mis ministros ponerse a disposición de las familias. El Estado a través de todas sus instituciones hará valer el Derecho y la Justicia”, escribió en X.

En la cita en el SML, según pudo conocer este medio, la familia agradeció la visita del Jefe de Estado y que el gobierno haya presentado una querella por homicidio.

La acción había sido confirmada a primera hora de esta jornada por el ministro de Seguridad, Luis Cordero. “El ministerio tiene facultades para querellarse, entre otros, en los casos de homicidio, y eso es lo que nosotros vamos a hacer luego de haber estudiado los antecedentes”.

Además, durante la visita se comprometió agilizar las diligencias para la pronta entrega del cuerpo, para tranquilidad de la familia.

