Presidente Boric decreta duelo oficial este viernes por la muerte del piloto de la FACH Sergio Hidalgo

El Presidente Gabriel Boric decretó duelo oficial en la jornada de este viernes por la muerte del piloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), capitán Sergio Hidalgo Leiva, quien falleció en el accidente del helicóptero MH-60M Black- Hawk que capotó en Campos de Hielo Sur.

El Mandatario informó su decisión mediante una publicación en sus redes sociales, la que acompañó con una imagen del aviador.

Para honrar su legado de servicio al país y valiosa trayectoria, he decido decretar Duelo Oficial durante el día de hoy, viernes 17 de octubre, a raíz del lamentable fallecimiento del Capitán Sergio Hidalgo Leiva, integrante del Grupo de Aviación N°9, quien perdió la vida tras el… pic.twitter.com/17HYZiQ4O6 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 17, 2025

“Para honrar su legado de servicio al país y la valiosa trayectoria, he decidido decretar Duelo Oficial durante el día de hoy, viernes 17 de octubre, a raíz del lamentable fallecimiento del Capitán Sergio Hidalgo Leiva, integrante del Grupo de Aviación N°9, quien perdió la vida tras el accidente aéreo que afectó al helicóptero de la FACh que piloteaba en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén", escribió en X.

En su mensaje, el Jefe de Estado agregó: “A sus familiares, seres queridos y a toda la Fuerza Aérea de Chile, un gran abrazo en este difícil momento, sepan que todo el país está con ustedes”.

La decisión fue informada también a través de un comunicado de prensa, en el que se señala que “ante este hecho que conmociona al país, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar y para honrar el legado de servicio al país que deja la valiosa trayectoria del Capitán Hidalgo decreta para este viernes 17 Duelo Oficial”.

Boric había dado cuenta del lamentable fallecimiento de Hidalgo más temprano, mientras encabezaba el acto oficial de inicio del pago de la Deuda Histórica y Valoración de la Labor Docente.

El Mandatario apuntó que “después de una intensa búsqueda por parte de la FACH, del Ejército, en donde estuvimos, por cierto, todos coordinados, logramos hallar el helicóptero, a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo fue encontrado fallecido”.

“Quiero enviarle desde acá, desde este lugar hermoso, desde este lugar con esperanza, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento y que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros”, dijo en la ocasión.