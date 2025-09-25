Presidente Boric nombra a Rocío Faúndez (FA) como directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil

El Presidente Gabriel Boric designó a Rocío Faúndez (Frente Amplio) como nueva directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, tras el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) iniciado en junio de este año.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, oficializó su nombramiento, mientras Faúndez ya encabezaba el organismo de manera implementadora desde enero de 2023.

La exsubsecretaria de la Niñez en 2022, trabajadora social y cientista política también postuló en las elecciones parlamentarias de 2021 como candidata a diputada por el distrito 8 -que agrupa a Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil-, sin resultar electa.

En su arribo al cargo, Faúndez deberá enfrentar los cuestionamientos que han acompañado la instalación del servicio que reemplazó al Sename, marcado por el episodio de violencia en un centro de internación de Coronel, en la Región del Biobío, donde un menor resultó gravemente herido tras ser apuñalado por otros internos.

Asimismo, deberá abordar el proceso de simultaneidad que hoy se da en coordinación con el Servicio de Protección Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, encabezado por Claudio Castillo, donde conviven niños, niñas y adolescentes que han sufrido situaciones de vulneración de derechos junto a menores infractores de ley.